الامارات | #النصف_الحلو.. تشكيلة ألكسندر ماكوين الرجالية لخريف وشتاء 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. تشكيلة ألكسندر ماكوين الرجالية لخريف وشتاء 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يوليو 2021

تواصل علامة ألكسندر ماكوين تركيزها على التصاميم الجريئة والقصات البسيطة، وفي تشكيلة ألكسندر ماكوين من الأزياء الرجالية لموسم خريف وشتاء 2021 يبرز توظيف متقن للألوان الغنية ونقشات الأوراق، إضافة إلى لمساتٍ تحاكي تشكيلات العلامة الخاصة بأزياء السيدات:

سترة هجينة بقصة مفردة عند منطقة الصدر بلون أزرق داكن من صوف الكشمير المزيّن بتقليمات ناعمة والجينز الموشّح بتدرجات كاحتة، وقميص من قطن البوبلين الأبيض وسروال جينز عريض يتميز بمساحات كاحتة أيضاً.

سترة منفوخة قصيرة من قماش الفاي بوليستر والجاكار باللون الأخضر الهادئ والمزين برسومات غرافيتي تُبرز اسم العلامة التجارية وتاريخها بلون برتقالي، وجبمسوت من الجينز الموشّح بتدرجات كاحتة.

الأحذية

جزمة مصممة من أقمشة متجاورة باللونين البني والأسود. جزمة تريد سليك تشيلسي بالألوان الأحمر والأخضر اللامع والأزرق الفاتح والأزرق البحري. أحذية وجزم سوداء بتصميم عملي مزوّد برباط.

كنزة فضفاضة مع ياقة أسطوانية من صوف الكشمير بلون عاجي، تزيّنها زخرفة بشكل حمامة سوداء اللون، مع سروال أسود من قطن الجبردين السميك.

المجوهرات

مجوهرات بشكل سلاسل مكتنزة من الفضّة المعتّقة، ومرصّعة بالأحجار وأقراط متدلية مع تعليقات على شكل حمامات وقلوب من الفضّة المعتّقة.

الحقائب

حقيبة ذا إيدج من الجلد الأسود مزيّنة بشعار العلامة. حقيبة كاميرا وحقيبة خاصة بزجاجات المياه من مجموعة ماكوين غرافيتي تاغ.

معطف أسود من صوف مهور شيتلاند والساتان بقصة مزدوجة عند الصدر مع أكمام كيمونو وخصر ضيّق، يبرز تحته قميص أبيض اللون من قطن البوبلين من دون ياقة، مع قطعة داعمة عند الصدر، وسروال أسود ضيّق من صوف الجبردين.

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