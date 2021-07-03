الامارات | الحرب مع «يوتيوب» مستمرة.. «تيك توك» نحو مقاطع الـ 3 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب مع «يوتيوب» مستمرة.. «تيك توك» نحو مقاطع الـ 3 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة «تيك توك»، أول من أمس، أنها تتيح قريباً نشر مقاطع فيديو على منصتها تصل مدة كل منها إلى ثلاث دقائق، بدلاً من دقيقة واحدة هي الحد الأقصى حالياً، ما يدلّ على رغبتها في توسيع نطاق انتشارها، ليشمل أكثر من المقاطع القصيرة جداً.

وأوضحت الشبكة، التابعة لمجموعة «بايتدانس» الصينية، في بيان، أن نشر مقاطع بهذا الحجم كان يخضع للاختبار، ولم يكن متاحاً سوى لبعض مصممي المقاطع. وقال مدير المنتجات في «تيك توك» درو كيرشوف: «غالباً ما يخبرنا المصممون أنهم يرغبون في الحصول على مزيد من الوقت، لإضفاء الحيوية على عروض الطهو، ودروس التجميل، وسواها من المقاطع التدريبية والعروض التمثيلية».

وبذلك، تقتحم «تيك توك» المتخصصة أصلاً في مقاطع الفيديو القصيرة المجال الخاص بـ«يوتيوب» التي تشكّل مرجعاً فيما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

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