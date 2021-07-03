الامارات | علماء يشيدون بقرار «اليونسكو» عن الحاجز المرجاني

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يشيدون بقرار «اليونسكو» عن الحاجز المرجاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر خمسة علماء متخصصون في الشعب المرجانية والمناخ، أول من أمس، أن اليونسكو «اتخذت القرار الصائب» من خلال اقتراحها إدراج الحيد المرجاني العظيم في أستراليا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وهو خيار أثار ضجة كبيرة في أستراليا.

وفي رسالة وجهها العلماء إلى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي توجه العلماء «بالشكر إلى اليونسكو لاتخاذها المبادرة بالاعتراف بالتهديد المتأتي من التغير المناخي على (...) الحاجز المرجاني العظيم»، وهو «أحد أجمل المواقع في العالم وأكثرها غنى بالتنوع البيولوجي وأثمنها حول العالم». والموقعون هم عالمة المحيطات سيلفيا إيرل، أول امرأة تتولى الإدارة العلمية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والأساتذة الجامعيون تيري هيوز وأوفه هويغ-غولدبرغ ويوهان روكستروم، ومديرة الشبكة الدولية لتنسيق بحوث ابيضاض الشعب المرجانية أندريا غروتولي.

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