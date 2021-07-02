أرخص 6 فنادق وشقق في مرسى مطروح.. الليلة بـ333 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُفضل الكثير الذهاب لمدينة مرسى مطروح للاستجمام والاستمتاع بمياهها الصافية وجوها المنعش، ومناظرها الخلابة، لذا نستعرض أفضل 5 فنادق من حيث السعر، حسب موقع booking.

- Furnished Apartments in Matruh

توفر "شقق مفروشة" مكان إقامة في مرسى مطروح وتقع على بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا و24 كم من شاطئ عجيبة مرسى مطروح.

تبعد هذه الشقة مسافة 24 كم من ووندرفول فيو أون ميديتيرينيان سي.

وسعر الليلة فيها بـ333 جنيها وتسع لـ5 أفراد فهي مكونة من غرفتي نوم (واحدة بسرير مزدوج وأخرى بسريرين فردي) وغرفة معيشة.

2- فندق ادرياتيكا

يوفر Adriatica Hotel Marsa Matrouh شرفات تطل على البحر والمدينة، وسعر الإقامة في الغرفة الديلوكس لليلة الواحدة مزدوجة أو توأم بسعر 689 جنيها.

3- North Coast Princess Al Fayrouz

يقع على بعد 22 كم من شاطئ كليوباترا، ويوفر مكان إقامة مجهز بشكل جيد مع خدمة الواي فاي المجانية.

تحتوي جميع الوحدات المكيفة على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام. وتتوفر شرفة مع إطلالات على المدينة في جميع الوحدات.

ويبلغ سعر غرفة نوم واحد بسرير مزدوج 392 جنيها، بينما يبلغ سعر شقة بغرفتي نوم 517 جنيها، أما الشقة بـ3 غرف نوم تبلغ 548.

4- - الهارون

يقع برج الهارون على بعد 3.4 كم من شاطئ كليوباترا و21 كم من شاطئ Agieba Marsah Matruh، ويوفر أماكن إقامة مع تلفزيون بشاشة مسطحة.

تتوفر أيضًا منطقة لتناول الطعام ومطبخ مع ثلاجة.

يتوفر تراس لاستخدام الضيوف في الشقق الفندقية.

إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط تبعد 21 كم من برج الهارون.

وتبلغ سعر الإقامة لليلة واحد في شقة بغرفة نوم واحدة سعر 354 جنيها.

5- Apartment in Andalusia Village

تقع على بعد 11 كم فقط من شاطئ كليوباترا، وتوفر مكان إقامة مع منفذ إلى مسبح في الهواء الطلق وصالة مشتركة، فضلاً عن مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي الشقة على غرفتي نوم وتلفزيون مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز مع ثلاجة وفرن وغسالة ملابس وحمام واحد مع حوض استحمام ساخن. ووتوفر الشقة مرافق للشواء.

وسعر الغرفة المطلة على البحر في الليلة 411 جنيها، وتشمل غرفتي نوم وغرفة معيش. أما سعر الشقة التي تسع لأكثر من 6 أفراد يكون في اللية 627 جنيها.

6- برج جولدن تاور

يقع على بعد 2.9 كم من شاطئ كليوباترا. وتتكون الشقة من 3 غرف نوم وحمام واحد، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة. وتترواح أسعار الشقق بداية من 316 جنيها وحتى 439 جنيها حسب مساحة الشقة والأفراد.