9 أسباب تدفعك للنوم في غرفة باردة.. منها تحسين خصوبة الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لا يجعلنا النوم في غرفة أقل برودة فقط غير مرتاحين ونشعر بمزيد من التعرق، ولكننا أيضًا نفقد الكثير من الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها بمجرد النوم في غرفة باردة.

يمكن أن يؤدي النوم في غرفة باردة على إنقاص الوزن، والحفاظ على مظهر شاب، بالإضافة إلى تخفيف التوتر والإجهاد، وغيرها من الفوائد الأخرى، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع"brightside".

- يعزز الانتعاش والحفاظ على مظهر شاب:

يؤدي النوم في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة إلى تعزيز إنتاج الميلاتونين، المعروف أيضًا باسم "هرمون النوم" في الجسم، وهو مضاد للأكسدة، ما يعني أنه يعمل بمثابة هرمون مضاد للشيخوخة للجسم.

- يساعد في منع الأرق:

تشير الدراسات إلى أن عدة أشكال من الأرق مرتبطة فعليًا بارتفاع درجات حرارة الجسم، حيث يواجه العديد من المصابين بالأرق صعوبة في تنظيم درجة حرارة أجسامهم، مما يحد من قدرتهم على فقدان الحرارة، لكن من خلال جعل غرف النوم أكثر برودة، يمكننا مساعدة أجسامنا على الاسترخاء والمساعدة على النوم.

- يخفف التوتر والإجهاد:

ارتفاع درجات الحرارة يعني أن الجسم يفرز المزيد من "هرمونات التوتر" التي تسمى الكورتيزول، ويمكن أن تساعد الغرفة الأكثر برودة في الحفاظ على مستويات الكورتيزول لدينا تحت السيطرة، وهذا يعني إجهاد أقل وجودة نوم أفضل.

- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض معينة:

يمكن للنوم في غرفة باردة أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، كما أنه يحسن مستويات هرمون النمو لدينا التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والاكتئاب والسمنة، بالإضافة إلى أن زيادة الميلاتونين تقلل من فرص الإصابة بمرض ألزهايمر.

- نوم أعمق دون انقطاع:

عندما نكون في نوم عميق، يقوم الجسم بمهام أساسية مثل الإصلاح الخلوي وتقوية الذاكرة، ولكنه غير قادر على تنظيم درجة حرارة الجسم، حيث يمكن لارتفاع درجة الحرارة إلى الاستيقاظ من النوم العميق ، لذا فإن التواجد في غرفة باردة يقلل من فرص حدوث ذلك.

- يمنع عدوى الخميرة:

يمكن للمرأة أن تفاجأ الإصابة بعدوى الخميرة وهي "عدوى فطرية بالمِهبل"، بالنوم في غرفة ذات درجة حرارة مرتفعة، لأن تحب البكتيريا والفطريات العيش في بيئات دافئة ورطبة، لذا فإن الحفاظ على برودة الغرفة سيمنعها من الانتشار خلال الليل.

- تحسين خصوبة الرجال:

التعرض للحرارة لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على خصوبة الذكور بطريقة سيئة، لذا فإن النوم في غرفة باردة مع ارتداء ملابس داخلية فضفاضة يمكن أن يمنع حدوث ذلك.

- فقدان الوزن:

يمكن أن يؤدي النوم في غرفة باردة إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتنشيط "الدهون البنية" التي تحرق السعرات الحرارية من أجسامنا، بالإضافة إلى يساهم أيضًا في التخلص من الدهون غير المرغوب فيها من الجسم، وبالتالي فقدان الوزن.

- تخفيف الألم والالتهابات:

تمامًا مثل وضع الثلج أو الكمادات الباردة على منطقة منتفخة أو ملتهبة من جسمك، قد يكون للنوم في غرفة باردة تأثير مهدئ يمكن أن يساعد في منع الألم والالتهاب، والذي قد يعيق نومك.

وقد يكون هذا جزءًا من سبب تفضيل العديد من الرياضيين للنوم في غرفة باردة بعد المباراة.