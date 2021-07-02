كورونا اليوم: تحذيرات من موجة جديدة.. وجرعة واحدة من هذا اللقاح تشكل مناعة ضد "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-الصحة العالمية تحذر من موجة وبائية جديدة في أوروبا

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّراً من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الانترنت "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين"، بحسب ما ذكر موقع "الحرة".

-"جونسون آند جونسون" تؤكد أن جرعة واحدة من لقاحها تشكل مناعة قوية ضد "دلتا" كورونا

أكدت شركة "جونسون آند جونسون" أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من كوفيد-19، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد متحور "دلتا" وغيره من متغيرات فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن البيانات أظهرت أن الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، استمرت ثمانية أشهر على الأقل، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

-سلالة دلتا تغير أعراض فيروس كورونا

أظهرت البيانات الصحية للمملكة المتحدة أن الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كوفيد-19 الآن ربما تغيرت عن تلك الأعراض التقليدية لفيروس كورونا، في الوقت الذي أصبحت فيه سلالة دلتا شديدة العدوى هي السائدة في المملكة المتحدة حاليا.

وتتواصل أعراض الحمى والسعال التي كانت دائمًا شائعة لكوفيد-19، فضلا عن إصابة بعض الأشخاص بالصداع والتهاب الحلق أيضا، وكذلك سيلان الأنف الذي كان عرضا نادرا لفيروس كورونا منذ بدايته، وفي الوقت نفسه، أصبح فقدان حاسة الشم، الذي كان عرضا شائعًا في الأصل، في المرتبة التاسعة، حسبما يقول موقع (ساينس ألرت).