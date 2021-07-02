5 أسباب شائعة مهمة تجعلك تكتسب الوزن في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يواجه العديد من الأشخاص الذين لديهم وظيفة مكتبية مشكلة زيادة الوزن، يمكن أن يكون للجلوس على مكتبك لساعات عديدة آثار فسيولوجية سيئة على جسمك.

لقد وضعنا لكم بعض الأسباب التي تسبب زيادة الوزن في العمل، وما يمكنك فعله لمنع حدوث ذلك، وفقا لما ورد في موقع "brightsid".

1- الأكل وسط زملائك حتى عندما تكون غير جائع:

يحصل العديد من أعياد الميلاد في العمل، وتأكل كثيراً وسط تجمعات الزملاء دون أن تدري أن ذلك، يمكن أن يكون من الأسباب الرئيسية التي تسبب لك زيادة كبيرة في الوزن.

الحل:

عندما يتم عرض قطعة لذيذة من الحلوى أمامك وسط تجمع، حاول أن تبتعد عن ذلك وألا تأكل أكثر من اللازم.

2- لا تأكل بانتباه:

كنت تخطط لروتين لتناول الطعام طوال اليوم في الصباح الباكر، غداء صحي هو جزء من خطتك، عندما يأتي وقت الغداء، تدرك أن الجوع يعذبك، لقد كان اليوم طويلًا وشاقًا.

ولا يمكنك أن تقول لا لفكرة طلب البيتزا، لكنك تعد بأنك ستلتزم غدًا بروتين الأكل الصحي، يعتبر هذا من أحد الأسباب التي تجعلك تزاد في الوزن وهي فكرة تأجيل الالتزام بالطعام الصحي إلى الغد.

الحل:

اكتب قائمة بكل ما تأكله لمدة أسبوع، تساعدك هذه الطريقة على تتبع الأوقات التي تقاطع فيها خطة الحصص الغذائية الخاصة بك وتكون استراتيجيًا حيالها، يمكنك أيضًا إحضار وجبات خفيفة صحية للعمل لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

3- تؤثر الإضاءة ودرجة حرارة الغرفة على شهيتك:

وجد الباحثون أن الغرف ذات الإضاءة الخافتة تعزز الشهية، ويؤثر سطوع الغرفة على رغبتك في تناول المزيد عندما يحل الظلام وأقل عندما يكون الضوء ساطعًا، نفس القاعدة تنطبق على درجة حرارة الغرفة.

الحل:

اخرج لبعض الهواء النقي وتمشية سريعة في يوم مشمس، يمكن أن تفعل المعجزات للجسد والروح، في حال كنت تشعر بالبرد في مكتبك، أحضر سترتك المريحة المفضلة، يمكنك أيضًا مناقشة مستويات الإضاءة ودرجة حرارة الغرفة مع إدارة مكتبك.

4- العمل بعد ساعات:

يمكن أن يؤثر العمل لساعات أطول أيضًا على وزن الفرد، بمعني قلة وقت الفراغ أنك تتخطى وقت التمرين، يؤدي قلة النوم إلى اختلال توازن الهرمونات التي تنظم شهيتك، مما يؤدي إلى زيادة الهرمونات التي تسبب الجوع.

الحل:

عندما لا يكون لديك وقت لممارسة التمارين الرياضية، حاول استخدام السلالم كثيرًا واذهب للمشي لمسافات طويلة بدلاً من ركوب الحافلات، ولا تنس النوم جيدًا، يمكن أن يساعدك النشاط البدني في الحصول على قسط كبير من النوم.

5- الإجهاد والمواعيد النهائية تضعك تحت الضغط:

يمكن أن يكون المستوى الثابت من التوتر في العمل أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، تزيد المستويات المرتفعة من التوتر من مستويات هرمون الكورتيزول، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الدهون والسكر.

الحل:

قد يساعد هنا النشاط البدني ومدة النوم الجيدة، ويجب أن تتذكر أن الطعام ليس صديقًا ولا يمكنه حل مشاكلك، هناك طرق عديدة لتقليل مستوى التوتر في عقلك وجسمك، على سبيل المثال، جرب التنفس وتمارين الاسترخاء.