العناية ببشرة العروس من الصباح حتى المساء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 07:48 مساءً - الاهتمام ببشرة العروس، تعتبر من الأمور المُهمة التي يجب تطويرها واتباع روتين للعناية بها. ويبدأ الروتين الصحيح بتحديد نوع البشرة؛ لمعرفة الخطوات المناسبة لاتباعها والحصول على بشرة نضرة ومشرقة. فيما يأتي، يُطلعك "الخليج 365.نت"، على بعض الخطوات المهمة للعناية ببشرة العروس من الصباح حتى المساء.



12 خطوة للعناية ببشرة العروس من الصباح حتى المساء

خطوات العناية ببشرة العروس

1- ابتسمي أكثر، فدائماً ما تبدو النساء السعيدات واللاتي يضحكنّ كثيراً أصغر عمراً وأجمل.

2- يجب إزالة المكياج قبل النوم حيثُ يَتسبب المكياج في إغلاق مسام البشرة، كما يُنصح بالتخلص من الرؤوس السوداء باستعمال مُنتجات مُخصصة لذلك، مع اختيار ما يُلائم البشرة من كريمات لترطيبها. بالإضافة إلى عدم الضغط على البشرة بشكل كبير أثناء عملية تنظيفها حتّى لا يتسبب ذلك في تَهيُّج البشرة.

3- يُنصح بغسل الوجه مرة في الصباح وأخرى في المساء على الأقل، مع توخي الحذر عند استعمال مواد مُنظفة تُلائم نوعية البشرة إن كانت جافة أو دُهنية أو مُختلطة أو عادية.

4- اختيار غسول بشرة معتدل لا يترك بشرتك زيتية أو جافة. ننصح صاحبات البشرة الدهنية بأن يخترن منظفاً لبشرتهن يحتوي على مادة جل السيلسيليك، أو بينزويل بيروكسيد، أما أصحاب البشرة الجافة، فننصحهن في اختيار منظفاً ومرطباً يحتوي على مادة الغلايكول أو الحليب. وأما بالنسبة لذوات البشرة التي تحتوي على البقع البنيّة أو الكلف، فننصحهن في اختيار غسولاً لديه القدرة على تفتيح البشرة، مثل المنظفات التي تحتوي على حمض الألفا هيدروكسي.

5- لا تغسلي وجهك بصابون اليدين العادي؛ لأنّه سيغيّر من اتّزان الرقم الهيدروجيني للبشرة. استخدمي سيروم فيتامين C؛ إذ يُعدّ واحداً من أفضل مضادات الأكسدة والترطيب الذي يزيد من إشراق بشرتك.

6- جميع أنواع البشرة تحتاج إلى الترطيب بشكلٍ يومي، مرة في الصباح، والثانية في المساء. ويعتبر ترطيب البشرة بعد الانتهاء من الاستحمام، وقبل الذهاب إلى النوم، أفضل الأوقات للقيام بهذا. أمّا بالنسبة لاختيار نوع المرطب المناسب، فيجب عليك تجنب الكريمات الثقيلة، والتي تحتوي على العطور.

7- إذا كنت تعانين من حبّ الشباب أو من البشرة الدّهنية فابحثي عن مرطّب خفيف وخال من الزّيوت حتى لا يسدّ المسامات، كما يجب الحرص على استخدام واقي للشّمس للوقاية من أضرار أشعة الشمس.

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ماسكات للعناية ببشرة العروس

يساعد تطبيق ماسكات العناية بالبشرة في تعزيز صحتها

8- ماسك لبن الزبادي: يُفيد لبن الزبادي في عملية تبييض البشرة ويُمكن الإستفادة منه من خلال تدليك البشرة باستعمال لبن الزبادي بشكل مباشر وتركه عليها لعدّة دقائق، ثمّ غسل البشرة باستخدام الماء الفاتر، وتكرار هذه الخطوات بشكل يومي لعدة أسابيع للحصول على إشراقة وحيوية رائعة للبشرة.

9- ماسك العسل: يُعتبر من المواد الأكثر فاعليةً في العناية بالبشرة، وذلك من خلال القيام بتبخير الوجه من أجل فتح المسامات، ثمّ تدفئة القليل من العسل، ووضعه على الوجه، وتركه لمدّة نصف ساعةٍ، ثمّ شطف الوجه بالماء البارد الذي يساعد في إغلاق المسامات، ويُنصح بتكرار هذه العملية للحصول على بشرةٍ نضرة.

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أهمية تدليك البشرة

يفيد تدليك البشرة في اخفاء التجاعيد

10- يساعد تدليك الوجه على جعل عضلاته في حالة من الارتخاء، وهذا ما يساعد في جعلها صحيةً وقوية، وبالتالي يصبح لديها القدرة على مقاومة الجاذبية الأرضية، الأمر الذي يجعل من بشرتك، بشرةً مشدودةً وجميلة. وعندما تبدئين بتوزيع المنتج على بشرتك، قومي بهذا بشكلٍ لطيف، وبحركاتٍ دائرية باتجاه الأعلى؛ حيث يساعد ذلك في امتصاص المنتج بشكلٍ أكثر فاعلية، كما يعمل أيضاً على تحفيز إنتاج الكولاجين.

11- من المهم جداً أن تتجنبي ملامسة وجهكِ بيديك؛ لأنّ هذا قد يسبب انتشار البكتيريا، وظهور الحبوب على وجهك، مما قد يؤدي إلى نشوء النتوءات على بشرتك، وزيادة فرصة ظهور التجاعيد عليها كذلك.

12- ننصحك بالتقليل من التعرض لاشعة الشمس عن طريق ارتداء النظارات الشمسية بشكلٍ دائم، حتى وإن كنتِ في فصل الشتاء، ولو كانت أشعة الشمس خفيفة، فهذا لا يعني أنها لا تُسبب الضرر، بالإضافة إلى هذا فإن تجنّب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وارتداء النظارات الشمسية يعمل على منع ظهور التجاعيد.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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