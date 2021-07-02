كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 07:48 مساءً - يُعد لون الشعر الأسود أحد أكثر الألوان جاذبية؛ فهو يضيء عينيك ويضيف عمقاً وأبعاداً لمظهرك العام. أفضل ما يميزه هو أنَّه قاعدة محايدة رائعة تعمل مع معظم الألوان. وإذا كنتِ تريدين ابراز جماله بأسلوب مميز، طبّقي درجات الهايلات للشعر الأسود التي تعدّ من أكثر صيحات موضة الشعر رواجاً.



درجات الهايلايت للشعر الاسود لإطلالة جذابة

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

إليك أفضل درجات ألوان الهايلايت الزاهية، التي تُعتبر طريقة رائعة لابراز جمال اللون الأسود بأسلوب جذاب.



الشعر الأسود مع الهايلايت البني الفاتح

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

يُعد اتحاد الألوان هذا إشراقاً شبابياً إذا كنت ترغبين في إضافة القليل من الحياة إلى شعرك الأسود، ننصحك بالهايلايت البني الفاتح الذي سيعزز لون شعرك ولون بشرتك ويفتّح وجهك ويجعل تسريحة شعرك تبدو أفضل مما كانت عليه من قبل.



الشعر الأسود مع الهايلايت الأشقر

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

يُضيف الهايلايت باللون الأشقر إشراقاً لشعرك ومظهرك ولكنه لا يُقلّل من جمال لون شعرك الأسود. يُضيء وجهك، إضافة إلى توهج فوري لبشرتك. الهايلايت الأشقر هو اللون المثالي للَّواتي ترغبنَّ في تجربة ظلال أفتح، دون الالتزام بتلوين كل الشعر.

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الشعر الأسود مع الهايلايت الكراميل

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

تُضيف الخصلات البارزة بالكراميل أبعاداً إضافية، مما يمنح شعرك لمعاناً بالإضافة إلى توهج شبابي. الحفاظ على اللون الأسود الأساسي مع لمسات من الكراميل الكريمي، يُؤثر بشكل لا يصدق على شعرك الأسود كما على مظهرك العام، مما يعزز جمالك الطبيعي.



الشعر الأسود مع الهايلايت البني العسلي

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

انتقلي إلى الأشهر الأكثر دفئاً مع الهايلايت باللون البني العسلي، مما يضيف توهجاً وجمالاً إلى ملامحك وشعرك، ويخلق مظهراً متعدد الأوجه والأبعاد.



الشعر الأسود مع الهايلايت البلاتيني

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

امنحي نفسك جاذبية مثيرة مع الخصلات البلاتينية؛ هذا اللون مثالي لمن لديهنَّ عيون فاتحة، ويُعد طريقة رائعة لإضافة بعض الحيوية للون شعرك الأسود.

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الشعر الأسود مع الهايلايت العنَّابي

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

يُعتبر الهايلايت باللون العنابي الظل المثالي للَّواتي لديهنَّ بشرة داكنة، مما يضيف مزيداً من العمق للشعر عن طريق تفتيح اللون العنابي إلى النحاس. سيُضيف هذا المزيج من الألوان تركيزاً إضافياً على عينيك ويجعل شعرك يبدو وكأنَّه جوهرة متلألئة.



الشعر الأسود مع الهايلايت الرمادي

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

تُضفي اللمسات الرمادية الأنيقة والمثيرة انطباعاً فورياً عن الموضة الراقية، بينما تضيء وتضيف الحياة إلى شعرك. يبدو هذا الظل أفضل عند البدء من الجزء الأوسط إلى نهايات شعرك.



الشعر الأسود مع الهايلايت الأزرق

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

باستخدام الألوان الطبيعية، يمكنك البدء في الإشراق بغض النظر عن نوع شعرك، سيجعل هذ المزيج شعرك يبدو أكثر صحة. تُضفي الخصلات الزرقاء لمسة جذابة ومثيرة على ألوان الشعر الداكنة.. ما عليك سوى وضع القليل من الخصل الزرقاء للحفاظ على مظهر شعرك منتعشاً ورائعاً. ابدئي بإبرازات أسفل مستوى أذنك، وقومي بتفتيح بعض خصلات الشعر بشكل متقطع. هذا المزيج من الألوان يمنحك إطلالة عصرية لافتة.



الشعر الأسود مع الهايلايت الأحمر

الصورة من صفحة Highlight Hair Salon على انستغرام

تدرجات اللون الأحمر الأغمق الممزوجة بالشعر الأسود هي الطريقة المثالية لإضفاء البعد على شعرك، لا يلفت اللون الأحمر الداكن الانتباه إلى ملامحك الجميلة فحسب، بل يضفي أيضاً لمسة إبداعية. هذا اللون هو الطريقة المثالية للشعور بالحيوية والجاذبية دون بذل الكثير من الجهد.

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