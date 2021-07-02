الامارات | إنطلاق " مفاجآت صيف دبي 2021 " بدورتها الـ24

شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق " مفاجآت صيف دبي 2021 " بدورتها الـ24 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لـ"مفاجآت صيف دبي 2021 " التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتتضمن عروضا ترويجية رائعة وفعاليات ترفيهية مبهجة ترسم البسمة على وجوه سكان دبي وزوارها.

وشهدت أول 24 ساعة من الحدث الذي يقام على مدار 10 أسابيع عروض إسقاط ضوئية مذهلة و تخفيضات هائلة وعروضا ترويجية مذهلة قدمتها المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

و استمتع زوار "دبي فستيفال سيتي مول" و"دبي مول" من الحاصلين على لقاح ضد "كوفيد-19" والتزموا بالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات مساء أمس الخميس خلال حفل انطلاق فعاليات "مفاجآت صيف دبي2021 " بعروض الإسقاط الضوئي والموسيقى المصممة خصيصا لهذه المناسبة والتي أضاءت سماء دبي.

تضمن حفل الافتتاح عرض "تخيل " المميز الذي انعكست إضاءته على فندق " إنتركونتيننتال" القريب من "دبي فستيفال سيتي مول" ..فيما شهد "برج خليفة" عرضا رائعا استمتع بمشاهدته الحضور .. وأتيحت فرصة لمن لم يتمكن من الحضور للاستمتاع برؤيته على شاشة التلفزيون من خلال عرضه عبر بث مباشر.

وانطلقت العروض على نغمات أغنية "دبي كوكب آخر" وجرى التنسيق بينها وبين عروض الإسقاط الضوئي بشكل مثالي لينتج عن ذلك عرض مذهل أسعد الجميع.

وصمم عروض الإسقاط الضوئي اثنان من الفنانين المقيمين في دولة الإمارات وهما كافيه أهنجران وماجد أحمد و تضمنت رسومات ملونة وأنماطا مميزة وأحدث المؤثرات الخاصة إضافة إلى الشعار الرسمي لمفاجآت صيف دبي و الذي تم عرضه على كل من المبنى الخارجي لفندق "إنتركونتيننتال" في "دبي فستيفال سيتي" و"برج خليفة".

واستكشف المتسوقون أمس مجموعة كبيرة من العروض والصفقات في أكبر مراكز التسوق وأكثرها شهرة يشارك فيها أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر.

تهدف "مفاجآت صيف دبي" التي تتواصل حتى 4 سبتمبر المقبل إلى دعم قطاعي السياحة والتجزئة في المدينة والمساعدة على تعزيز مكانتها باعتبارها وجهة مثالية خلال فصل الصيف للعائلات سواء من داخل الدولة أو خارجها.

ويساهم الحدث في تعزيز مكانة دبي وجهة آمنة حيث تلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي بالشراكة مع الرعاة الرئيسيين ومن بينهم "طيران الإمارات" و"مجموعة عبد الواحد الرستماني" و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"ماجد الفطيم" و"مراس - دبي القابضة"،و"ميركس" و"نخيل مولز" و"ميركاتو مول" و"دبي فستيفال سيتي مول" و"دبي مول" و"إعمار داون تاون" و"دبي مارينا مول".

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