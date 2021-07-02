لايف ستايل

الامارات | مصر..سمعت زوجها يتحدث مع فتاة فألقت نفسها من الطابق الخامس

0 نشر
متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..سمعت زوجها يتحدث مع فتاة فألقت نفسها من الطابق الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت سيدة مصرية شابة، بنفسها من شرفة منزل الزوجية في الطابق الخامس، في منطقة الجيزة، بسبب غيرتها الشديدة على زوجها لتعدد علاقاته.

وبينت تحريات المباحث التي نشرتها صحيفة "الوطن" المصرية أن المتوفاة دخلت في مشاجرة مع زوجها عندما سمعته يتحدث في الهاتف المحمول مع إحدى الفتيات، وعندما سألته عن هوية الفتاة، أنكر وادعى أنه يتحدث مع صديقه في العمل، الامر الذي دفعها الى التوجه نحو الشرفة ومحاولة رمي نفسها، ورغم أن زوجها حاول الإمساك بها، لكنه سقط معها وجاء على «حبال الغسيل» بالطابق الرابع قبل أن يهوي على الأرض ليصاب بكسور عدة، لكن الزوجة سرعان مافارقت الحياة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا