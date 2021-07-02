الامارات | مصر..سمعت زوجها يتحدث مع فتاة فألقت نفسها من الطابق الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..سمعت زوجها يتحدث مع فتاة فألقت نفسها من الطابق الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت سيدة مصرية شابة، بنفسها من شرفة منزل الزوجية في الطابق الخامس، في منطقة الجيزة، بسبب غيرتها الشديدة على زوجها لتعدد علاقاته.

وبينت تحريات المباحث التي نشرتها صحيفة "الوطن" المصرية أن المتوفاة دخلت في مشاجرة مع زوجها عندما سمعته يتحدث في الهاتف المحمول مع إحدى الفتيات، وعندما سألته عن هوية الفتاة، أنكر وادعى أنه يتحدث مع صديقه في العمل، الامر الذي دفعها الى التوجه نحو الشرفة ومحاولة رمي نفسها، ورغم أن زوجها حاول الإمساك بها، لكنه سقط معها وجاء على «حبال الغسيل» بالطابق الرابع قبل أن يهوي على الأرض ليصاب بكسور عدة، لكن الزوجة سرعان مافارقت الحياة.

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