ما أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. إليك الحقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

منذ أن بدأت جائحة كورونا لم يكن هناك القدرة على التنبؤ بالمرض، لكن هناك محاولات وطرق مختلفة لمنع حدوث موجات جديدة محتملة، من خلال حملات التلقيح، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال هناك أشخاص مترددون في أخذ اللقاح أو يعتقدون أن تخطي اللقاح الثاني هو خيار محتمل، لكن ما يجب أن تعرفه هو أن اللقاحات هي طريقتنا الوحيدة للحماية من الفيروس وأن اللقاح الثاني COVID هو الأهم من بين اللقاحين، حتى وما لم تحصل على الجرعتين ، فأنت محمي جزئيًا فقط من الفيروس، وفقًا لموقع timesofindia.

-إعطاء لقاحات فيروس كورونا على جرعتين

لقاحات كورونا المتوفرة يجب أن تدار على جرعتين، حتى لو تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح، يجب أن تأخذ الحقنة الثانية بأي ثمن.

من حيث ساينوفارم، يمكن تناول الجرعة الثانية بعد مرور أسبوعين، بعد الجرعة الأولى، بينما لقاح أسترازينيكا فيكون التطعيم بالجرعة الثانية بعد مرور ثلاث أشهر.

-لماذا يجب أن تحصل على جرعات لقاح COVID؟

إن الحصول على جرعة واحدة فقط من لقاحات COVID يوفر مناعة جزئية، مما يعني أنك لا تزال معرضًا لخطر الإصابة بعدوى كورونا الشديدة، بالنظر إلى المتغيرات الناشئة الجديدة، يصبح من الأهمية بمكان أن تأخذ عملية التطعيم على محمل الجد وأن تتبع جميع الإرشادات التي وضعها مسؤولو الصحة.

- حماية أفضل ضد الفيروس

إلى جانب تقليل فرص إصابتك بالفيروس، فإن الحصول على اللقطة الثانية والتطعيم الكامل يضمن أيضًا أعراضًا خفيفة أو خالية من الأعراض، حتى لو أصبت بـ COVID-19. بصرف النظر عن ذلك، أشارت التقارير الحديثة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل هم أقل عرضة لمتغير دلتا ودلتا بلس مقارنةً بالأشخاص الذين تم تطعيمهم جزئيًا، أي بجرعة واحدة.

نظرًا لأنك أنت وأفراد الأسرة الآخرين قد تم تطعيمهم بالكامل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC ، يمكنك استضافة التجمعات في الداخل معًا وأيضًا أن تكون خاليًا من الأقنعة، ومع ذلك، يُنصح بالابتعاد عن أولئك الذين لم يتلقوا بعد لقطات COVID الخاصة بهم.

- احتواء انتقال COVID-19

اللقاح الثاني هو الأهم لأنه يوفر مناعة كاملة ضد الفيروس، إلى جانب ذلك، يمكن أن يساعدنا الحصول على جرعات لقاحات COVID في تحقيق مناعة القطيع والتي يمكن بدورها احتواء انتشار الفيروس في المجتمعات.

-أهمية الحصول على لقاحات COVID الخاصة بك

بالنظر إلى أن كلا من الشباب وكبار السن معرضون بشكل متساوٍ للإصابة بفيروس كورونا القاتل، فمن المهم أن يحصل كل شخص، يخضع لمعايير الأهلية، على التطعيم، على الرغم من أنك قد لا تشعر بالحاجة إلى التطعيم نظرًا لأنك صغير السن أو ليس لديك مرض مشترك موجود مسبقًا، فمن الأهمية بمكان أن نحمي الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التطعيم الشامل.