كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 04:35 مساءً - تألقت النجمة والمطربة نانسي عجرم في أحدث إطلالتها بفساتين سهرة براقة ولامعة، سواء في جلسات التصوير الخاصة بها أو من حفلاتها الغنائية، وتتميز نانسي عجرم بعشقها للفساتين المختلفة، من حيث التصاميم والأقمشة والألوان ليس لها ذوق معين في اختيار ملابسها، ولكن تظل إطلالاتها أنيقة وجذابة، وتُفضلها سيدات وفتيات من العالم العربي بأكمله ويستوحين إطلالاتهن من خلالها.



وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل فساتين سهرة من وحي النجمة نانسي عجرم لتستوحيِ منها ما يناسبكِ للسهرات المسائية الأنيقة.



أجمل فساتين سهرة من وحي نانسي عجرم



نانسي عجرم بفستان باللون الأزرق الفاتح

نانسي عجرم - الصورة من حسابها على إنستغرام



تألقت النجمة نانسي عجرم في إحدى حفلاتها الغنائية بإطلالة لافتة وأنيقة، حيث اختارت فستاناً طويلاً مُصمماً من الساتان باللون الأزرق الفاتح، وصُمم بحمالات عريضة وأشرطة طويلة منسدلة من الأكتاف، وجاء من فتحة الصدر مزيّنة من الدانتيل الشفاف.

بينما صُمم الخصر من طبقات الكشاكش التي تفصل بينها طبقات الشيفون والدانتيل، مع ثنيات خفيفة من أطراف الفستان مع فتحة جانبية كبيرة عند أحد الساقين.

واعتمدت نانسي عجرم مع هذا الفستان الراقي، طاقم مجوهرات فاخراً من الذهب الأبيض المرصع بالألماس مع تسريحة الشعر المموجّ ومكياج العيون الجريء.



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نانسي عجرم بفستان باللون الأحمر

نانسي عجرم- الصورة من حسابها على إنستغرام



وفي مناسبة أخرى اعتمدت نانسي عجرم فستاناً طويلاً لافتاً للانتباه باللون الأحمر مُصمماً من أكمام طويلة وأكتاف عريضة، بفتحة صدر V، وصُمم الخصر بثنيات ممتدة إلى الجانبين، ويأتي الفستان ملاصقاً للجسم، وينتهي بشق أمامي كبير يكشف أحد الساقين.

واعتمدت نانسي عجرم مع هذا الفستان، مكياج ريترو جريء وقلادة فخمة من الذهب الأبيض وحجر الكريستال.

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نانسي عجرم بفستان باللون الأسود

نانسي عجرم بفستان باللون الأسود- الصورة من حسابها على إنستغرام



يعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان القريبة للنجمة نانسي عجرم، والتي تُفضلها في معظم إطلالاتها، سواء الكاجوال أو المناسبات والحفلات، وفي هذه الإطلالة نسقت نانسي عجرم فستاناً طويلاً باللون الأسود بأكمام طويلة مزيّنة من الدانتيل باللون الأسود، وصُمم عند الصدر بثنيات دائرية، مما زاد من فخامته، مع حزام من الساتان بنفس لون الفستان.

وجاءت تنورة الفستان بتصميم كلاسيكي من الشيفون المزيّن من الدانتيل بشكل عمودي وأفقي.

ونسقت نانسي عجرم مع هذا الفستان الأنيق، أحمر الشفاه مع صندل ذي كعب عالٍ باللون الأحمر، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات من الذهب الأبيض والألماس.

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نانسي عجرم بفستان لامع باللون الأبيض

نانسي عجرم بفستان لامع باللون الأبيض- الصورة من حسابها على إنستغرام



تتمتع النجمة نانسي عجرم بجسم أنيق ومتناسق، وهذا يساعدها على اختيار الملابس التي ترغب بها، وقد اختارت في هذه الإطلالة فستاناً طويلاً باللون الأبيض اللامع المطرّز من الخرز والألماس الأبيض وصُمم بنصف أكمام بفتحة صدر V وجاء الفستان بقصّة حورية البحر التي تبرز شكل الجسم بأسلوب راقٍ.

واعتمدت نانسي عجرم صندلاً مفتوحاً باللون الفضي مع سوار عريض من الذهب الأبيض والألماس، مع مكياج الشفاه الداكن.

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