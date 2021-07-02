منها تعزيز صحة القلب.. 5 أسباب تدفعك لتناول جوز الهند هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ماء جوز الهند هو أحد أفضل المبردات الصيفية التي تبقينا منتعشًا وباردًا، في بعض الأحيان، عندما نشرب ماء جوز الهند مباشرة من جوز الهند غير الناضج، نجد طبقة من اللحم الأبيض الناعم، يُعرف هذا اللحم بلحم جوز الهند.

الفوائد الصحية لحليب جوز الهند وماء جوز الهند وزيت جوز الهند معروفة وبالتالي يستهلكها عدد كبير من السكان، جوز الهند غني بالعناصر الغذائية مثل الألياف والمنغنيز والحديد والزنك والفوسفور والبوتاسيوم.

إليك بعض الفوائد الصحية لتناول جوز الهند، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

يساعد على فقدان الوزن

يميل جوز الهند إلى إعطائنا شعورًا بالشبع، ويساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية، كما أن محتوى الألياف في هذا اللحم يمنعنا من الإفراط في تناول الطعام لأنه يبقينا ممتلئين كما ذكرنا سابقًا، إذا كنت تأكل كوبًا واحدًا من جوز الهند، فسينتهي بك الأمر بتناول 3 جرامات من البروتين وهو أمر جيد جدًا لفقدان الدهون واكتساب العضلات، على الرغم من أن تناول كمية معينة من لحم جوز الهند يساعد في إنقاص الوزن، إلا أنه إذا تم تناوله بكميات كبيرة فقد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع مستويات الدهون فيه.

يعزز الهضم

يساعد المحتوى العالي من الألياف على تنظيم نظامنا الهضمي من خلال مساعدة البراز في الوقت المناسب والحفاظ على نشاط الجهاز الهضمي في الأمعاء، يساعد جوز الهند على تقوية بكتيريا الأمعاء، والبكتيريا الموجودة في أمعائنا، ستساعدنا تقوية بكتيريا الأمعاء في محاربة مشاكل مثل الالتهابات، نظرًا لأن هذا اللحم يحتوي على نسبة عالية من الدهون، فيمكنه امتصاص العناصر الغذائية الحيوية القابلة للذوبان مثل فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين د وفيتامين هـ.

يعزز صحة القلب

يتكون جوز الهند من زيت جوز الهند ويساعد زيت جوز الهند هذا في تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة والتي يشار إليها غالبًا باسم "الكوليسترول الضار"، ويساعد على تعزيز البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي يشار إليها باسم "الكوليسترول الجيد"، يساعد إنتاج الكوليسترول الجيد على تنظيم نشاط القلب ويساعد في الحفاظ على صحة القلب وجعله يعمل بشكل أفضل.

يبقينا هادئين

يحتوي جوز الهند على خصائص تبريد تساعد في الحفاظ على الجسم باردًا ومنتعشًا، إنها واحدة من أفضل الطرق الطبيعية والصحية للحفاظ على انخفاض درجات حرارة أجسامنا هذا الصيف، يساعد على مقاومة الحرارة الحارقة ويحافظ على رطوبة أجسامنا مثل حليب جوز الهند أو ماء جوز الهند.

الفوائد الصحية الأخرى

تساعد العناصر الغذائية مثل المنجنيز في جوز الهند على تعزيز مستويات المناعة لدينا، يمنع الالتهابات الفيروسية والفطرية، يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم والتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، الدهون الموجودة هي دهون ثلاثية الجليسريدات متوسطة السلسلة يتم تحويلها إلى طاقة لاستخدامها في المستقبل، يمكنك أيضًا وضع لحم جوز الهند على بشرتك لإبقائها طرية أو إزالة حروق الشمس أو الالتهابات.