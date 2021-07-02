احذر.. الإفراط في تناول الخوخ يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بالرغم من أن الخوخ من الفواكه الصيفية، التي يعشقها الكثيرون، إلا أنه لا يخلو من بعض الآثار الجانبية، التي يجب الانتباه إليها قبل الإفراط في تناوله.

وفي التقرير إليكم أبرز الآثار الجانبية للإفراط في تناول الخوخ، وفقًا لما أورد موقع "goodhealthall".

1- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:

الخوخ غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين أ والفلافونويد، ولكن الإفراط فيه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، كما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

2- فرط بوتاسيوم الدم:

بسبب احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا فان استهلاكه بصورة خاطئة يمكن أن يسبب فرط حالة البوتاسيوم.

3- يضر بصحة البشرة:

يعد الخوخ مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفلافونويد، وهي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتنا، لكن الإفراط في تناوله يضر بصحة البشرة.

4- التشنجات والإسهال:

يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى حدوث مضاعفات مثل التشنجات والإسهال والطفح الجلدي والغثيان واضطراب المعدة.

5- جرعة زائدة من المغنيسيوم:

على الرغم من أن فيتامين ب 6 والمغنيسيوم فعالان جدًا في الحفاظ على صحة نظامنا العصبي، فإن تناولهما المفرط يعد أمرًا سيئًا، حيث يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من المغنيسيوم إلى مضاعفات مثل الإسهال والغثيان والتعب وضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم ومشاكل في الجهاز التنفس.

6- زيادة الوزن:

على الرغم من أن الخوخ فاكهة ممتازة لفقدان الوزن، إلا أنه من الأفضل تناوله باعتدال لأن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى زيادة الوزن حيث قد تتراكم السعرات الحرارية بسرعة أيضًا.

7- ارتفاع مستوى مخاطر الفوسفور:

المعادن الموجودة في الخوخ مثل الكالسيوم والفوسفور مفيدة لصحتنا، إلا أن استهلاكه بكمية كبيرة يمكن أن تكون قاتلة وقد تؤدي إلى حالات مثل الغثيان والقيء وآلام المعدة والإسهال والصداع والدوخة وآلام العضلات وزيادة العطش.

8- التعب المزمن وآلام المفاصل:

كونه مفيد لتقليل خطر الإصابة بفقر الدم، إلا أنه يجب أيضًا أن نتذكر أن الكثير من الحديد ضار أيضًا بصحتنا، وقد يؤدي إلى التعب المزمن وآلام المفاصل وآلام البطن وأمراض الكبد وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية والقلب.