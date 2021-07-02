سلالة دلتا تغير أعراض كورونا.. وخبير صحي يكشف عن العلامات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت البيانات الصحية للمملكة المتحدة، أن الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض كورونا الآن ربما تغيرت عن تلك الأعراض التقليدية للفيروس المستجد، في الوقت الذي أصبحت فيه سلالة دلتا شديدة العدوى هي السائدة في المملكة المتحدة حاليا.

وأصدر البروفيسور تيم سبيكتور، المؤسس المشارك لدراسة أعراض ZOE Covid ، نداء إلى هيئات الصحة العامة لتوسيع قائمة أعراض فيروس كورونا الجديد، منوهًا إلى مخاطر التقصير في هذه الجبهة، بحسب موقع express

وكانت منظمة الصحة العالمية 13 عرضًا لفيروس كورونا، بينما تسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية ثلاثة أعراض، ليدفع الجمهور البريطاني ثمنًا باهظًا لهذا التناقض، كما حذر البروفيسور تيم سبيكتور ، المؤسس المشارك لدراسة أعراض ZOE Covid، قائلًا: "لقد ظللنا نقول هذا منذ أكثر من عام ومن المخيب للآمال أننا ما زلنا نقول ذلك الآن"

يتابع البروفيسور سبيكتور: "ما زال الناس يصابون بالعدوى دون أن يدركوا ذلك وينقلوها للآخرين، مما يزيد العبء علينا من الاقتصاد والخدمات الصحية.. تقريبا كل دولة أخرى في العالم لديها قائمة أكبر من الأعراض."

عندما سئل عن الأعراض المحددة المرتبطة بالمتغيرات المختلفة، أوضح البروفيسور سبيكتور كيف أن الإجابة ليست مباشرة، مشيرًا إلى أن الفيروس يتغير الآن مع متغير دلتا ويتم تطعيم الناس، وهو ما يغير الأعراض أيضًا."

وحول الأعراض الجديدة يلاحظ البروفيسور سبيكتور أن الناس يبلغون عن أعراض شبيهة بالبرد، مثل الصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق، كما أن السعال الجديد المستمر - أحد الأنواع الثلاثة التقليدية - أصبح الآن أقل شيوعًا، موضحًا أنه يحتل المرتبة الخامسة بعد الأعراض الشبيهة بالبرد

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن العطس كأعراض مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوا حقنة، منوهًا: "إذا تم تطعيمك وبدأت بالعطس كثيرًا دون تفسير، فيجب أن تحصل على اختبار COVID ، خاصة إذا كنت تعيش أو تعمل مع أشخاص معرضين لخطر أكبر من المرض".