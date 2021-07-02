كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 01:48 مساءً - تحظى العطور الشرقية باهتمام واسع على مرّ العصور وعبر العالم بأسره بروائحها الفريدة؛ لكونها مستحضراً تجميلياً أساسياً، وهي من العطور المعبِّرة عن الشخصية القوية والمستقلة، لذا لا يفضَّل استخدامها في النهار، بل يُستحسن أن تُستعمل في الليل والسهرات لتناسبه أكثر برائحتها القوية واللافتة.





أفضل عطور شرقية بنكهة التوابل:





عطر COCO EAU DE PARFUM VAPORISATEUR من شانيل Chanel

عطر COCO EAU DE PARFUM VAPORISATEUR من شانيل Chanel

أصدرت شانيل هذا العطر بأسلوب مرهف ودافئ عابق برحيق الأزهار بتناغم شرقي مرهف، وهو يضم في مقدمة العطر الورد البلغاري والكزبرة والخوخ والياسمين واليوسفي، ويأتي قلب العطر بمزيج لافت من القرنفل والورد وبراعم البرتقال والميموزا وزهرة البرسيم، وتتكون قاعدة العطر من العنبر وخشب الصندل والتونكا والزباد ولجاوشير والفانيليا واللابدانوم.

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عطر ORGANZA INDECENCE من جيفنشي GIVENCHY

عطر ORGANZA INDECENCE من جيفنشي GIVENCHY



يقدَّم هذا العطر من جيفنشي كعطر شرقي خشبي للنساء من توقيع Norbert Bijaoui و Jean Claude Delville، ويضم في مقدمته روائح خشب الورد البرازيلي والباتشولي، ويتكون قلب العطر من القرفة والبرقوق، وتأتي القاعدة بمزيج من الفانيليا والعنبر والمسك.

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عطر ڤيلڤيت فيذرز من ذي بيوتي سيكرتس The beauty secrets

عطر ڤيلڤيت فيذرز من ذي بيوتي سيكرتس The beauty secrets



يجمع عطر ڤيلڤيت فيذرز مزيجاً لافتاً من رائحة التوابل الشرقية والحلويات إلى جانب الفلفل الحلو وورد الجوري والزعفران وخشب العود، وتميزه رائحة الباتشولي والكراميل والفانيليا والعنبر الجاف بنغمات شرقية تحاكي الشخصية الشابة المفعمة بالطاقة والروح الإيجابية.

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عطر العنبر الكشميري والتوابل من نيكولاي Nicolai

عطر العنبر الكشميري والتوابل من نيكولاي Nicolai



صُمِّم العنبر الكشميري من قِبَل باتريشيا دي نيكولاي، بمساعدة من ابنها اكسل، الذي أراد أن يجعل هذا العطر دافئاً وأنثوياً، ليشعر من يقتنيه بأنه مستمتع برفقة من يحب في سكينة وسعادة، ويُفتتح هذا العطر بنفحات تشابه عبير كعك الليمون المزين بزهر السوسن، ثم يتحول إلى عبير فخم من العنبر والمسك والفانيليا، وهو يضم مزيجاً من الفلفل الأسود وخلاصة اليوسفي والليمون مع زبدة السوسن وزهرة البنفسج وبراعم القرنفل، أما قاعدة العطر فهي من الفانيليا والمسك والعنبر وخشب الصندل وفول التونكا والباتشولي.

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