الامارات | رسميا ..مصر تحسم جدل ارتداء المايوه الشرعي بشرط واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..مصر تحسم جدل ارتداء المايوه الشرعي بشرط واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر هشام الشاعر، إنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالمايوه الشرعي للسباحة. ونقلت عدد من الصحف والمواقع الصحافية المصرية عن الشاعر قوله " المايوه الشرعي مسموح بحمامات السباحة الموجودة بالقرى والمنتجعات السياحية طالما أن المايوه مصنوع من مواد ملائمة لمياه حمام السباحة ولا تسبب أية أضرار صحية حال تفاعلها مع المياه".

ولقت إلى أن الغرفة طالبت في وقت سابق من كافة المنشآت الفندقية على مستوى مصر تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة.

وأضاف الشاعر أنه حال قيام أي منتجع، أو قرية، أو فندق، بأي مدينة سياحية خاصة،بمنع نزول المحجبات حمامات السباحة بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي فعليهن الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة، وتقديم شكوى ضد إدارة الفندق.

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