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الامارات | دعوة لفرض ضريبة على "الساندويتشات" في إيطاليا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار أحد أهم مديري المتاحف في إيطاليا ضجة بالدعوة إلى شكل من أشكال الضريبة على الشطائر.ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة السياح إلى مدن الفن في إيطاليا،
 وقال المدير الألماني لمعرض أوفيزي في فلورنسا، إيكه شميدت، لصحيفة «لا نازيون» إن من الضروري فرض ضريبة إضافية على بائعي الطعام الجائلين حيث لا يوفرون أماكن جلوس لزبائنهم، والذين يضطرون إلى تناول الطعام في الشارع.
 وأوضح شميدت في مقابلة مع الصحيفة نشرت امس  أن ذلك يكلف البلدية الكثير لتنظيف الشوارع. وقال إن أوفيزي يتم تنظيفه مرتين، على الأقل، يوميا، ومع ذلك تبقى بعض مظاهر الاتساخ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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