الامارات | دعوة لفرض ضريبة على "الساندويتشات" في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لفرض ضريبة على "الساندويتشات" في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار أحد أهم مديري المتاحف في إيطاليا ضجة بالدعوة إلى شكل من أشكال الضريبة على الشطائر.ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة السياح إلى مدن الفن في إيطاليا،

وقال المدير الألماني لمعرض أوفيزي في فلورنسا، إيكه شميدت، لصحيفة «لا نازيون» إن من الضروري فرض ضريبة إضافية على بائعي الطعام الجائلين حيث لا يوفرون أماكن جلوس لزبائنهم، والذين يضطرون إلى تناول الطعام في الشارع.

وأوضح شميدت في مقابلة مع الصحيفة نشرت امس أن ذلك يكلف البلدية الكثير لتنظيف الشوارع. وقال إن أوفيزي يتم تنظيفه مرتين، على الأقل، يوميا، ومع ذلك تبقى بعض مظاهر الاتساخ.

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