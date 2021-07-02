بالقهوة والعسل.. 3 طرق يمكنك بها تفتيح لون شعرك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

من الجيد دائمًا إلقاء نظرة على المرآة ورؤية أن شعرك بصحة متألقة، ومع ذلك في سعينا وراء المظهر المثالي، غالبًا ما نستخدم علاجات تضر أكثر مما تنفع ولا تنجح إلا في خلق وهم عابر للكمال.

ونعرض لكم بعض الأصباغ العشبية التي ستمنح شعرك لونًا لطيفًا دون تدمير جماله الطبيعي، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- للشعر البني:

أولئك الذين يمتلكون الشعر البني يمكنهم جعله لامعًا وإعطائه ألوانًا عميقة جميلة باستخدام مزيج من الروزماري وإكليل الجبل.

ماذا ستحتاج:

روزماري مجفف - 4-6 ملاعق كبيرة

إكليل الجبل - 1-2 ملعقة كبيرة

الكمية الدقيقة تعتمد على طول الشعر والتأثير المطلوب.

الصبغة:

أضف جميع المكونات إلى الماء المغلي، استمر في الغليان على نار خفيفة لمدة 4 دقائق، ثم اترك الخليط الناتج لمدة ساعة تقريبًا، اشطفي الشعر النظيف بشكل متكرر بالمزيج، يمكنك تطبيقه على الشعر الجاف يوميًا باستخدام بخاخة الرش، استمر في تكرار الإجراء للحصول على النتيجة المرجوة.

الأشكال:

للحصول على لون أكثر تشبعًا، أضف الشاي الأسود، يمكن تحقيق التقزح الذهبي عن طريق استبدال الروزماري بالبابونج.

تتطلب الظلال البنية الجميلة مغليًا بأوراق وأغصان شجر الليمون، بينما يمكن تحقيق درجات اللون البني الأعمق باستخدام قشور عين الجمل.

-يجدر النظر في أن الصبغات الطبيعية عادة ما تؤدي إلى تغير لون الشعر من درجة إلى درجتين.

2-للشعر الأسود:

يمكن للقهوة أن تعطي تجعيد الشعر الداكن الجميل لونًا بنيًا شوكولاتة، في حين أن الكافيين والمعادن المفيدة تجعل الشعر أقوى وأكثر لمعانًا.

ماذا ستحتاج:

البن المطحون - 2-3 ملاعق كبيرة

بلسم يترك على الشعر – 5-8 ملاعق

الكمية الدقيقة تعتمد على طول الشعر والتأثير المطلوب.

الصبغة:

اصنعي فنجانًا قويًا من القهوة، واتركيها تختمر، ثم ضعيها في الثلاجة، اخلطي مع البن المطحون وأضيفي القهوة المبردة من الثلاجة، ضعي المزيج على الشعر الجاف واتركيه لمدة ساعة، ثم يغسل بالشامبو، للتثبيت، استخدم مغلي القهوة بعد كل غسلة.

الأشكال:

تؤثر مدة عملية الصباغة على شدة اللون، لتحقيق ألوان غامقة، يمكنك إضافة الكاكاو أو التوت الأسود.

- لتحسين بنية شعرك، قم بتنظيفه في الهواء النقي لمدة 5 دقائق كل يوم، لإعطاء كثافة للشعر، استخدمي زيت الخروع.

3-للشعر الذهبي:

للحفاظ على جمال خصلاتك الشقراء، لست مضطرًا إلى اللجوء إلى منتجات تفتيح جديدة، هدايا الطبيعة فعالة بنفس القدر في إعطاء تجعيد الشعر تلك الأشكال اللامعة الجذابة.

ماذا ستحتاج:

زهور البابونج - 2-4 ملاعق كبيرة

عسل - 3 ملاعق كبيرة

الليمون - 0.5-1

الكمية الدقيقة تعتمد على طول الشعر والتأثير المطلوب.

الصبغة:

ضعي أزهار البابونج في الماء المغلي واتركيها لمدة نصف ساعة تقريبًا، أضيفي العسل وعصير الليمون وقلبي جيداً وضعيه على طول الشعر، ضعي كيسًا على شعرك ولفي رأسك بمنشفة واتركيها لمدة نصف ساعة، يغسل بالماء الدافئ.

الأشكال:

لتحقيق درجات ذهبية دافئة، يمكنك استخدام مسحوق جذور الراوند، إذا كنت ترغبين في جعل شعرك خفيفًا قدر الإمكان، أضيفي القرفة والزنجبيل إلى الخليط.

-يمكن أن تتسبب الصبغات الطبيعية أحيانًا في جفاف الشعر، يمكن تجنب ذلك باستخدام عصير الصبار وكذلك زيوت الكاميليا والأرجان وجوز الهند والزيتون أو بذر الكتان.