في عيد الأضحى.. 7 طلات بألوان ترابية تعزز أناقتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

بات عيد الأضحى قاب قوسين أو أدنى وليس هناك وقت طويل لاختيار الأفضل في خزانة ملابسك.

في حال عدم اتخاذ القرار فيما سترتدونه، فابحثوا عن الدرجات الترابية، التي توفر إحساسا بالانتماء للطبيعة خلال العيد، مع تحقيق التوازن المثالي بين الأناقة والطلة العصرية.

وتقدم مجموعة The Modernist من ماكس فاشن نظرة معاصرة على جمالية خالدة للجيل الحديث، مع مجموعة متنوعة من الفساتين والقمصان والسراويل المصممة للعيد. يتم إحياء هذه الصور الظلية من خلال لوحة ألوان فريدة من البني والأسود والعاجي، ويتم إضفاء لمسة جديدة على المطبوعات من خلال الخصر الضيق مع كون الفستان ماكسي والميدي من التصاميم الأساسية لهذا الموسم.

وجمع خبراء ماكس بعضا من أفضل القطع، التي تناسب خزانة ملابسك البسيطة ذات الألوان الترابية لجعل التصميم نسيما مطلقا:

1- تعتبر الألوان المعدنية مثل الطيني والعسلي مثالية لملابس أنيقة للغاية. ما عليك سوى دمجها مع بنطال بالازو بتصاميم منقطة وقميص مطبوع بظلال عاجية لتلائم عطلة العيد، مع صندل مزين سهل الارتداء لإضفاء القليل من الجاذبية غير المتوقعة. من قال إن اللون البني غير جذاب؟

2- يعتبر لون البيج الكريمي هو لون الموضة البسيط المثالي وهو عنصر أساسي في اتجاه الموضة ذات الألوان الترابية. اختاري فستانا أنيقا متوسط الطول مع تصاميم مميزة لمظهر أنيق.

3- يمكن ارتداء الأسود بشكل كبير مع جميع ملابسك. يعتبر الفستان المخطط مع حزام أسلوب سهل وجذاب للغاية، يمكن ارتداؤه لطلة عصرية.

4- يشبه اللون الرمادي سلاسل الجبال الصخرية، وهو اللون المفضل للأزياء ذات الألوان الترابية مع طاقة مهدئة. يتميز بحيوية خفية ويتألق بشكل مثالي عند إقرانه باللون الأبيض. يمكنك ارتداء قميص أبيض وسترة رمادية وبنطلون أسود.

5- يعطي اللون البني في الملابس اليومية غير الرسمية مظهرا مريحا وعمليا، وهو أمر غير متوقع (ما يجعله يبدو عصريا). يمكنك استخدام اللون البني كلون أساسي في الجزء العلوي مع بنطال أسود وحذاء سهل الارتداء لمظهر بوهيمي بسيط.

6- تتميز ظلال العاج بمظهرها المريح، لذلك يفضل الناس ارتداءها لقطع مريحة مثل البلوزات والسراويل المتوافقة. ويتناسب هذا الظل العصري المحايد بشكل جيد في بيئة العمل.

7- في الطرف الأغمق من لوحة الألوان الترابية، يكون اللون البرتقالي المحروق الأكثر دراماتيكية وجدية. إنها طريقة جيدة لإدراج تلميح من اللون في ملابس الرجال - سواء كان ذلك في سترة أو في بنطلون مقترن بقميص باللون الأبيض المحايد.

بغض النظر عن الوقت من العام، فإن العناصر الأساسية ذات الألوان الترابية تبقى عصرية دوما. لن تحتاجي إلى إضافة الكثير من الملحقات أو الأنماط إلى هذه الألوان؛ لأنها تتحدث عن نفسها.