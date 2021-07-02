كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 10:41 صباحاً - اتجهت سيدات الخليج إلى اختيار عبايات البشت ذات التصاميم المريحة واللافتة في الوقت نفسه، لتُعَدَّ واحدة من موديلات الأزياء المفضلة للنساء العربيات، فإن كنتِ تريدين الحصول على إطلالة أنيقة مع لمسة خليجية تحتفظ بالطراز التقليدي، فقد اخترنا لكِ عدة موديلات مميزة من وحي النجمات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الخليجيات.



موديلات بشت نسائي 2021 :



سارة الودعاني بعبايات البشت

سارة الودعاني بعباية البشت الازرق -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت خبيرة التجميل السعودية والمدونة المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، عدة خيارات لعبايات البشت الأنيقة، ومنه تأنقت بعباية سوداء مطرزة بكتابات عربية باللونين البنفسجي الداكن والبيج لخيار أنثوي مميز، واختارت في الإطلالة الثانية عباية البشت الأزرق مطرزة بخطوط بيضاء رقيقة ذات تعويجات صغيرة مع حذاء فضي بكعب قصير، ونسقت في الخيار الثالث عباية البشت الأزرق المصممة بتطريز فضي مع المعينات الخضراء لأناقة لافتة مناسبة للمرأة الخليجية.

تابعي المزيد: موديلات بليزر طويل للمحجبات 2021



إلهام علي بالبشت الأخضر

إلهام علي بالبشت الأخضر -الصورة من حسابها على الانستغرام





في إطلالة مناسبة للسهرة والمناسبات المختلفة تزينت الممثلة السعودية، إلهام علي، بعباية البشت الأخضر المطرزة بالذهبي في منتصف التصميم والأكمام؛ لمنحها إطلالة فاخرة وناعمة.

تابعي المزيد: كيفية تنسيق بنطلون واسع للمحجبات



ريم عبد الله بعبايات البشت

ريم عبدالله بالبشت البني -الصورة من حسابها على الانستغرام





فضلت الممثلة السعودية، ريم عبد الله، اللجوء لعبايات البشت في مختلف إطلالاتها، ومن أبرزها ارتدَتْ عباية البشت البني المطرزة بالذهبي في الصدر وأطراف الأكمام، وأكملت اللوك بمجوهرات من الذهب الأصفر، وأطلت في الخيار الثاني بعباية البشت الأخضر مطرزة بالذهبي بالأطراف مع أزياء كاجوال باللون الأبيض، وأكملت مظهرها باكسسوارات ذات ألوان مختلفة، كما تألقت بعباية البشت البني المطرزة بالذهبي في الأطراف بأسلوب ناعم وأنثوي.

تابعي المزيد: فساتين ذات طبقات للمحجبات



نجود مشعل بالبشت المطرز

نجود مشعل بالبشت المطرز -الصورة من حسابها على الانستغرام



لخيار يومي أنيق وبسيط، ظهرت المدونة السعودية واليوتيوبر، نجود مشعل، بعباية البشت البني المطرزة بطريقة السدو بدرجات البني والذهبي والأزرق، وأكملت اللوك بحجاب بني وحذاء أزرق لمظهر متكامل ومميز مناسب للنساء بمختلف أعمارهن.

تابعي المزيد: جاكيتات رسمية خفيفة للمحجبات



خولة المراغي بعبايات البشت البني

خولة المراغي بعباية البشت المطرزة بالسدو -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، لاختيار الأزياء المحتشمة في كل الإطلالات، ولأن البشت يُعَدُّ خياراً عصرياً تقليدياً مناسباً للنساء الخليجيات، فسوف نختار لك من وحيها عدة تصاميم؛ حيث نسقت عباية بدرجة مميزة من البني مطرزة بالذهبي في الجزء العلوي والمنتصف مع اكسسوارات حيادية الألوان، واختارت في اللوك الثاني عباية بنية مطرزة بدرجات مختلفة من اللون البني مع خطوط ذهبية مموجة، لخيار بسيط وأنيق.



تابعي المزيد: فساتين طويلة للبحر من أجل المحجبات