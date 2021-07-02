نتائج نهائية: لقاح كيورفاك ضد كورونا فعال بنسبة 48% فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت شركة المستحضرات الدوائية الألمانية "كيورفاك"، أن لقاحها المطور ضد فيروس كورونا يتمتع بفعالية 48% ضد مرض "كوفيد - 19" في جميع الفئات العمرية وفقا لبيانات الدراسة النهائية.

وأعلنت الشركة مؤخرا أن لقاحها من الجيل الأول ضد كوفيد 19 كان فعالا بنسبة 47% تقريبا وفقا لتقييم أولي.

وتسبب هذا الإعلان في انخفاض كبير في أسعار أسهم الشركة وخيبة أمل بين السياسيين لتدني نسبة فعاليته مقارنة باللقاحات الأخرى.

وأظهرت النتائج النهائية أن اللقاح كان فعالا بنسبة 53% بين الفئة العمرية من 18 إلى 60 عاما ضد المرض في أي مستوى من الشدة، وبنسبة 77% في الحالات المتوسطة والشديدة.

وكانت هناك حماية كاملة من دخول المستشفيات أو الوفاة في هذه الفئة العمرية.