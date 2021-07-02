محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إن السلس البولي يهاجم البدينات بصفة خاصة؛ حيث يرتفع خطر الإصابة السلس البولي لدى المرأة، التي يزيد مؤشر كتلة جسمها عن 35.

وأضافت الرابطة أن البدانة لا تؤدي إلى الإصابة بالسلس البولي الإجهادي فقط، والذي ينتج عن ضعف عضلات قاع الحوض، بل تتسبب أيضا في الإصابة بفرط نشاط المثانة.

ولمواجهة السلس البولي يتعين على المرأة البدينة إنقاص وزنها من خلال تعديل نظامها الغذائي، مع المواظبة على ممارسة الرياضة مثل ركوب الدراجات الهوائية والمشي، بينما ينبغي تجنب رياضات الجري والتنس والآيروبكس؛ لأنها تُزيد من التحميل الواقع على منطقة قاع الحوض، مما قد يؤدي إلى زيادة مشاكل ضعف المثانة.

ومن المهم أيضا ممارسة تمارين تقوية عضلات قاع الحوض.