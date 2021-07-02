منها المحامي والمدرس.. 10 وظائف تجعلك تكتسب وزنا إضافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تشير دراسة جديدة أجرتها شركة Harris Interactive الأمريكية، عبر الإنترنت إلى أن المهن التي تنطوي على مستويات عالية من الإجهاد لديها نسبة مئوية أعلى من العمال الذين يكتسبون وزنا إضافيا، كما أورد موقع "برايت سايد".

1- وكيل السفر:

يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى بذل قصارى جهدهم لإرضاء كل عميل، وتخطيط وتنظيم رحلاتهم، وتنطوي العملية على الكثير من الضغط والإجهاد لأنه، بصرف النظر عن احتياجات العملاء، وهناك دائمًا أهداف مبيعات يجب على وكلاء السفر الوصول إليها.

2- المحامي:

في هذا المجال، يعتبر الضغط من الأمور الشائعة، لذا فإن تناول الطعام بسبب القلق وعدم التحكم في الكميات والسعرات الحرارية يجعله من أكثر الوظائف التي تزيد من وزنك على الأرجح.

3- الأخصائي الاجتماعي:

تمامًا مثل وكلاء السفر، يقضي الأخصائيون الاجتماعيون ساعات طويلة في الجلوس، وغالبًا ما يأكلون في مكاتبهم ولا تتاح لهم أبدًا فرصة المشاركة في التمارين أو أي أنشطة بدنية خلال يوم عملهم.

4- المدرس:

يجلس المعلمون أحيانًا على مكاتبهم أثناء إلقاء المحاضرات، ويقومون أيضًا بجميع أعمالهم الإدارية أثناء الجلوس، مثل التحضير لفصولهم الدراسية، ووضع الدرجات، والتحقق من الحضور، وما إلى ذلك.

5- الفنان والمصمم والمهندس معماري:

تسير هذه المهن جنبًا إلى جنب مع ساعات العمل المرنة والعمل المستقل، نظرًا لأن هؤلاء المحترفين يعتمدون في الغالب على الإبداع والإلهام، فلا يتعين عليهم الالتزام بجداول زمنية صارمة، الأمر نفسه ينطبق على وجباتهم حيث أنهم يأكلون عندما يريدون، ويعملون أوهم جالسين.

6- مساعد إداري:

ترتبط هذه الوظيفة بالكثير من التوتر والقلق على أساس يومي، ناهيك عن تناول الطعام مباشرة أمام الكمبيوتر.

7- العلماء:

العلماء حريصون للغاية على معرفة المزيد واكتشاف أشياء جديدة، فإن هؤلاء المحترفين ينسون أحيانًا عادات الأكل الصحي.

8- ضابط الشرطة:

هذه المهنة هي واحدة من أكثر المهن إرهاقًا، بالإضافة إلى جميع الأعمال المكتبية التي يتعين عليهم التعامل معها، وبالنسبة لهؤلاء الرجال، غالبًا ما يكون تناول الطعام هو الطريقة الفعالة الوحيدة لمحاربة التوتر.

9- مهني التسويق والعلاقات العامة:

هذا مثال آخر على الوظائف بدون جداول زمنية ثابتة، كما أنهم ليس لديهم مواعيد نهائية للالتقاء بها أو اتباع روتين، لكن لديهم أحداث يتعين عليهم حضورها، وفي معظم الأوقات، تقدم مثل هذه الأحداث طعامًا رائعًا، ولهذا السبب فإن هذه المهنة تسبب زيادة الوزن.

10- تقنية المعلومات المهنية:

هذا المجال هو مزيج من المجالات العلمية والإبداعية، كم إنهم يقضون ساعات طويلة جدًا أمام الكمبيوتر ويتعاملون مع الكثير من التوتر، وعادة ما يعملون حتى وقت متأخر مما يؤدي إلى عادات غذائية سيئة.