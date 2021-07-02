6 بدائل للسكر تحافظ على صحتك.. اعتمدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أول شيء يوصي به جميع خبراء التغذية هو تقليل السكر، نحن نعلم جيداً أنه لا يفيد صحتنا، إلى جانب ذلك، فإنه يحتوي على 398 سعرة حرارية لكل 100 جرام، لكن من الصعب التخلي عن كل الأشياء الحلوة مرة واحدة.

ونعرض لكم على النحو التالي أفضل 6 محليات طبيعية ستساعدك على نسيان السكر بسهولة وذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1- سكر جوز الهند:

على الرغم من قيمته العالية للطاقة، فإن سكر جوز الهند له مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (مما يعني أنه يمتص بشكل أفضل)، والكثير من الفوائد الأخرى، أيضًا، إنه ببساطة لذيذ وأفضل بكثير من السكر العادي.

2- الشعير:

من المثير للدهشة أن الشعير هو أيضًا بديل ممتاز للسكر، إنه يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك، ويعزز جهاز المناعة، ويحسن البصر.

يستخدم الشعير في الخبز، ويعطي العجين نكهة خاصة وقشرة مقرمشة.

3- دبس السكر:

دبس السكر السميك والحلو غني بالمعادن وفيتامينات ب، مذاقه يشبه إلى حد كبير السكر لدرجة أنك قد لا تلاحظ الفرق.

يفضل وضعه للأطعمة المخبوزة والحلويات.

4- التمر:

التمر فاكهة صحية ومغذية، يُنصح بها غالبًا كوجبة خفيفة صحية، اتضح أنه يمكن أيضًا استخدامه ليحل محل السكر.

بالتأكيد، لا يمكنك إضافته مباشرة إلى الشاي أو القهوة، ولكن يمكنك الحصول على شراب التمر وإضافته إلى أي شيء تتخيله، هناك أيضًا معجون التمر الذي يمكن تضمينه في وصفات الحلوى.

5- سكر الذرة:

يتم إنتاج سكر الذرة الرفيعة من عصارة الذرة الرفيعة الحلوة، وقد تم استخدامه في الصين منذ العصور القديمة ويشتهر بالفوائد الصحية التي يجلبها، يحتوي أيضًا على حوالي نصف عدد السعرات الحرارية مثل السكر الشائع.

يضاف إلى المشروبات والعجين والحلويات.

6- سكر العنب السائل:

لقد وصل سكر العنب إلى القمة مؤخرًا، مما يهدد بالتخلص من السكر العادي، حتى أنها اكتسبت شهرة كوسيلة لإطالة العمر، أقوى نقاطه هي محتوى منخفض السعرات الحرارية وإنتاج نظيف وخصائص صحية.

يضاف إلى المشروبات والعجين والحلويات.