هل عليك التوقف عن استخدام الريتينول خلال الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 01:36 صباحاً - ليس سراً أن الريتينول، أحد مشتقات الفيتامين A، هو أحد أبرز مكونات العناية بالبشرة الأساسية، حيث يعزز عملية تجدد خلايا البشرة ويحسن من لونها وملمسها، يعالج الشوائب ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما يمنح البشرة توهجاً طبيعياً. الا أن القاعدة العامة لاستخدام الريتينول هي الابتعاد عن أشعة الشمس. فهل يتعارض استخدام الريتينول على البشرة مع فصل الصيف؟ خصوصاً أنه يجعل البشرة أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية، الاجابة في هذا المقال وفق الاختصاصيين.



الريتينول وأشعة الشمس

علاقة الريتينول بأشعة الشمس



هناك سببان للابتعاد عن أشعة الشمس عند استخدام الريتينول، الأول هو أن الريتينول يتحلل في ضوء الشمس، والثاني لأنه يجعل البشرة أكثر عرضة للتلف الناتج من أشعة الشمس. رغم ذلك، يرى الاختصاصيون أنه لا بأس في استخدام الريتينول على مدار العام، لكن يجب الأخذ بالاعتبار بعض التحذيرات خلال الصيف، كأن تضعيه ليلاً، وتستخدمي في اليوم التالي كريم الوقاية من الشمس مرات عدة في اليوم للتأكد من أن خلايا الجلد الجديدة الناتجة من استخدام الريتينول محمية بشكل كاف. من جهة أخرى، يرى بعض الاختصاصيين أن الصيف هو أفضل موسم لاستخدام الريتينول لأن البشرة تكون أقل جفافاً، وبالتالي هي أقل عرضة للحساسية، مما يجعل استخدام الريتينول آمناً عليها.

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هل من الآمن استخدام تركيزات عالية من الريتينول في الصيف؟

نصائح عند استخدام الريتينول في الصيف



يعتمد هذا الأمر على روتين الريتينول الحالي الذي تعتمدينه، فاذا كانت بشرتك معتادة بالفعل على تركيز أعلى من الريتينول، بامكانك الاستمرار في استخدام تركيز الريتينول نفسه المعتادة عليه طالما أنك تستعملين كميات كافية من الواقي الشمسي. لكن بشكل عام، كلما زاد تركيز الريتينول زادت مخاطر الآثار الجانبية، مثل التهيج والجفاف والحساسية عند تعرض البشرة لأشعة الشمس.

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أمور أخرى عليك مراعاتها عند استخدام الريتينول صيفاً

تجنب الريتينول عند التعرض للشمس



اذا كنت تتعرضين لأشعة الشمس فترات طويلة خلال الصيف، فهناك بعض القواعد الاضافية التي عليك اتباعها عند استخدام الريتينول، في مقدمها الحرص على اعتمار القبعات لحماية بشرة وجهك من أشعة الشمس الضارة، البقاء في الظل قدر الامكان، واستخدام الواقي الشمس بعامل حماية من الشمس 30 على الأقل. أما اذا كنت تعانين من حروق الشمس، فتوقفي لمدة أسبوع عن استخدام الريتينول. كذلك، عليك التوقف عن استخدام الريتينول اذا كنت تخططين لرحلة على الشاطئ أو لتسمير بشرتك.

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نصائح مفيدة

البحث عن المستحضرات المناسبة



يوصي الاختصاصيون بضرورة الالتزام باستخدام أنواع الغسول اللطيفة وكريمات الترطيب الفعالة، وباستعمال السيراميد وحمض الهيالورونيك جنباً الى جنب مع الريتينول، في وقت عليك تجنب استخدام منتجات التقشير الأخرى مثل أحماض الألفا والبيتا هيدروكسي، اضافة الى علاجات البنزويل بيروكسايد لحب الشباب، والتي يمكن أن تتسبب في أكسدة الريتينول وتجعله أقل فاعلية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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