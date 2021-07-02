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الامارات | أين تذهب.. «جراند بلازا» يطلق عروض الصيف في منتجع M

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق منتجع M في فندق جراند بلازا موفينبك - ميديا سيتي عرضاً جديداً ومثيراً لفصل الصيف، لحمايتك من الإجهاد طوال الشهر.

وتبدأ عروض Spacation مع جلسة مساج لمدة 60 دقيقة، تبدأ من 275 درهماً بدلاً من 415 درهماً.

ويقدم المنتجع الصحي مجموعة متنوعة من خدمات التدليك المميزة، وجلسات العناية بالوجه والجسم، ويمكن لزوّار «M spa» إضفاء طابع شخصي على تجربة السبا الخاصة بهم، من خلال حجز وقت خاص بدلاً من العلاجات، وبمجرد قيام الزبائن بتحديد متطلباتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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