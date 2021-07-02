الامارات | #النصف_الحلو.. 10 نصائح من أجل «ماسك مناسب» لبشرتك

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 10 نصائح من أجل «ماسك مناسب» لبشرتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دائماً ما كان السبب الأول، الذي يمنع الكثيرين استخدام «الماسكات» كأحد أهم منتجات العناية بالبشرة، هو صعوبة اختيار ومعرفة «الماسك» المناسب لشرائه، وهنا تقدم استشارية التجميل والعناية بالبشرة، ميرنا كساب، بعض النصائح البسيطة والمهمة لتساعدك في اختيار «الماسك» المناسب والأفضل لبشرتك:

نوع بشرتك

يجب أن تعرفي نوع بشرتك، كأن تكون حساسة أو جافة أو دهنية أو مختلطة، فـ«الماسك» المناسب للبشرة الدهنية لا يناسب البشرة الجافة مثلاً، معظم «الماسكات» اليوم توضح على العبوة نوع البشرة المخصصة لها.

مشكلات البشرة

يجب أن تعرفي طبيعة المشكلات التي تعانيها بشرتك، مثل حب الشباب، والمسام الواسع، والتصبغات، إلخ، فمعظم «الماسكات» المتوافرة اليوم مخصصة للعناية والاهتمام بالبشرة، حسب المشكلات التي تعانيها، خصوصاً بعض مشكلات البشرة المنتشرة أكثر من غيرها، مثل حب الشباب والتصبغات وتوحيد اللون أو تفتيحه.

تاريخ الصلاحية

يجب أن تقرأي تاريخ صلاحية «الماسك» قبل شرائه، فكثير من الشركات يضع تاريخ التصنيع بدلاً من تاريخ انتهاء الصلاحية، وكقاعدة عامة معظم منتجات البشرة يفضل دائماً استخدامها خلال أقل من ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج، وفي بعض الأحيان قد نشتري «ماسك» وننسى استخدامه، ثم نتذكره بعد مدة، لذا يجب التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الاستخدام.

ماركة معروفة

لا أقصد هنا ضرورة شراء المنتجات الغالية جداً، لكن شراء «ماسكات» من شركات غير معروفة قد يحمل في طياته بعض المخاطر، بالمقابل بعض المنتجات قد تكون صغيرة وغير مشهورة، لكنها قد تكون متخصصة في منتجات العناية بالبشرة، وتحترم نفسها وزبائنها وتقدم منتجات عالية الجودة.

منطقة معينة

معظم «الماسكات» تأتي لمنطقة معينة في الوجه، بعضها مخصص للوجه عدا العينين، وبعضها الآخر فقط للاستخدام على الرقبة أو اليدين أو العينين، وللحصول على فائدة «الماسك» كاملة يجب أن يستخدم على المناطق المخصصة له، وبكل الأحوال استخدام ماسكات التفتيح على الوجه يجب أن يترافق مع استخدام «ماسكات» لمحيط العينين والرقبة للحصول على لون موحد لكامل الوجه.

استخدام بانتظام

نساء عديدات يستخدمن «الماسكات» فقط في المناسبات، أو عندما تصبح البشرة سيئة جداً، وللحصول على نتيجة مستدامة الأفضل استخدام «الماسكات» بشكل دائم ومنتظم، وأن تكون من ضمن الروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة، وتخصيص جزء من وقتك، مرة في الأسبوع، للعناية ببشرتك عن طريق «الماسكات» شيء مهم جداً.

نتائج سريعة

معظم «الماسكات» لا تقدم نتائج كبيرة بسرعة، فقط عن طريق استخدام «الماسكات» بانتظام يمكن الحصول على نتائج مبهرة لفترة طويلة، الأفضل أيضاً عدم رفع سقف توقعاتك حول نتيجة «الماسكات» المنتظرة، «الماسكات» وحدها، مع إهمال طرق العناية الأخرى بالبشرة، لن تقدم فائدة مستدامة.

الاستخدام المفرط

معظم «الماسكات» يمكن عملها لمرة واحدة أسبوعياً، والأفضل مراجعة تعليمات الاستخدام والمكونات لمعرفة الفاصل الزمني بين كل استخدام، فالزيادة في استخدام «الماسكات» سيؤدي إلى إضعاف طبقة الحماية الطبيعية الموجودة على البشرة، وسيزيد من هشاشتها وحساسيتها، وبالتالي تصبح عرضة أكثر للأمراض ومشكلات البشرة.

اقرأي المكونات

قد يحتوي «الماسك» على مواد لا تتقبلها بشرتك، وقد تؤدي إلى الحساسية أو الحكة أو الطفح الجلدي واحمرار البشرة.

وتُفضل معرفة المواد المستخدمة في صناعة «الماسك»، خصوصاً للبشرة الحساسة، وأيضاً تزداد أهمية معرفة المكونات عند استخدامك لـ«ماسك» أثبتت تجربته وجود آثار جانبية لاستخدامه، لتتجنبي استخدام «الماسكات» الأخرى التي تحتوي على المواد نفسها.

استمعي لبشرتك

بكل الأحوال، أياً كانت تعليمات الاستخدام، فالأفضل الانتباه لشعورك وإحساسك بـ«الماسك» على بشرتك، فقد لا تتقبل بشرتك «الماسك» المستخدم، رغم أن كل الشروط الأخرى التي تجعل منه الأفضل لبشرتك متوافرة، وقد لا يكون العيب من «الماسك» نفسه، لكن من بشرتك التي لم تعتاده وتحتاج إلى تطبيق تدريجي.

• الأفضل الانتباه لشعورك وإحساسك بـ«الماسك» على بشرتك، فقد لا تتقبل بشرتك «الماسك» المستخدم.

• نساء عديدات يستخدمن «الماسكات» فقط في المناسبات، أو عندما تصبح البشرة سيئة جداً.

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