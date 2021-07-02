الامارات | دكتوراه في القانون العام لوليد سالم علي

شكرا لقرائتكم خبر عن دكتوراه في القانون العام لوليد سالم علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت عائلة الكتبي الدكتور وليد عبدالله سالم علي، لتخرجه في جامعة الشارقة وحصوله على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز بقسم القانون العام.

وتمنت العائلة لابنها دوام التوفيق والنجاح في خدمة وطنه وشعبه، آملة له حياة عملية ناجحة، وأن تتحقق طموحاته العلمية والعملية التي يصبو لها.

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