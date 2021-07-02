الامارات | أين تذهب.. جونز ذا كروسر وجهة أنيقة بأجواء مريحة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. جونز ذا كروسر وجهة أنيقة بأجواء مريحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جي تي جي هولدينجز، الشركة المالكة لحصة الأغلبية في علامة جونز ذا كروسر ومقرها دبي، عن إطلاق مفهوم جديد يحمل اسم «جونز سوشال» ضمن توسعها المستمر في المنطقة والعالم.

ويعكس المفهوم المبتكر للمطعم والملتقى الاجتماعي، والواقع في بهو فندق ميلينيوم المطار دبي، الأجواء المرحة وحب السفر، سواء في تصميمه الداخلي أو في لمساته المميزة في الأطباق، فهو يمتاز بأجواء تساعد على الاسترخاء ومفعمة بالمتعة والجمال وحب السفر، وكل ما يتوقعه المرء من علامة جونز ذا كروسر.

تأسست علامة جونز ذا كروسر في أستراليا عام 1996، وهي مجموعة متخصصة في الأغذية، وتعمل في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية، بالإضافة إلى مخازن الأجبان الفاخرة للذواقة.

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