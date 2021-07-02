الامارات | #النصف_الحلو.. 4 نصائح لغسيل ملابس الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 4 نصائح لغسيل ملابس الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترتّب على الأهل واجبات كثيرة لا يمكن إهمالها، بما فيها مهمة غسيل ملابس أطفالهم التي لا تقتصر على وضعها في الغسالة فحسب، بل تتطلب الالتزام ببعض الأمور المهمة لحماية بشرة الصغار الناعمة، والاهتمام بصحتهم وسلامتهم.

ويُحذّر الرئيس التنفيذي لشركة لاوندري هيب، ديان ديمتروف، من بعض المخاطر التي قد تحدث نتيجة غسيل ملابس الأطفال، ويقدم مجموعة من الحلول..

تجنّب منعّم الأقمشة

على الرغم من فاعلية منعّم الأقمشة في منح الملابس رائحةً منعشة وملمساً ناعماً، إلا أنه يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي قد تحمل تأثيراً ساماً ومهيّجاً لبشرة الطفل الحسّاسة، وقد توجد مسببات الحساسية الناجمة عن استخدام هذه المنتجات على جميع الأقمشة التي تلامس بشرة الصغار.

تجنب نقع الملابس

لا ينبغي نقع ملابس الأطفال لفترة طويلة أو حتى تبييضها، إذ قد يسبب ذلك تحلل المواد المقاومة للحرارة.

تركيبة لطيفة

تتمثل أبسط طرقحماية بشرة الأطفال في اختيار منظّف بتركيبة لطيفة وغير حيوية، وتخلو من المعطرات أو منعمات الأقمشة.

برنامج الغسيل

تنبغي قراءة تعليمات الغسيل على ملصقات الملابس، لمعرفة إن كانت مصنوعة من مواد كيميائية مقاومة للحرارة، لتجنب اختيار حرارة مرتفعة مثل 50 درجة مئوية، فكلما ارتفعت حرارة ماء الغسيل انخفضت فاعلية هذه العناصر، كما يُعد برنامج الغسيل اللطيف بالماء البارد خياراً آمناً في حال راودتكم أي شكوك حول وضع الاستخدام الأمثل.

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