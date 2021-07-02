الامارات | «الشارقة للتراث» في «القاهرة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتراث» في «القاهرة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، التي تنعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو 2021. وتتضمن مشاركة المعهد في هذه الدورة، التي تنعقد في ظروف استثنائية، تحت شعار: «في القراءة حياة»، حزمة من اللقاءات العلمية والثقافية مع عدد من المؤسسات المصرية، لتعزيز التعاون والشراكة في المجالات العلمية والثقافية وفي صناعة الكتاب والنشر.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، عبدالعزيز المسلّم، إنه تم «انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية في الثقافة والتراث، والتاريخ والآداب والعلوم والأنثروبولوجيا وغيرها من الموضوعات المهمة التي يطرحها المعهد بين يدي القارئ».

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