كيف تقضي ليلة مع أصدقائك في الإسكندرية بـ50 جنيها فقط؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلال فصل الصيف يستعد كثيرون للذهاب إلى المصيف، والتمتع بالشواطئ، لكن قد تكون التكاليف المادية عقبة أمام البعض وتعطلهم عن قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بالبحر الساحر، لذا نقدم لكم دليلا مختصرا وبسيطا لمصيف بأقل المصاريف.

مدينة الإسكندرية يعشقها الكثيرون من المصريين ويفضلون قضاء المصيف فيها، وإذا كنت من عشاقها فيمكنك أن تقضي الليلة فيها مع أصدقائك بـ50 جنيها، ولكن بالطريقة التالية.

أولا بعد الوصول إلى الإسكندرية، سواء عبر القطار أو الأتوبيس أو الميكروباص، يمكنك التوجه إلى منطقة المندرة، وذلك لوجود شاطئ مجاني للدخول.

وكان مجلس الوزراء أعاد فتح كافة الشواطئ، ومنها 66 شاطئا في الإسكندرية، 21 مايو الجاري، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من 420 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا.

والشاطئ المفتوح بالمجان للجمهور هو "شاطئ المندرة"، الذي يتميز بجودة الرمال ويمتد بطول 230 مترا على البحر.

ويتضمن بحسب بيان سابق لمحافظة الإسكندرية، 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 مترا وعرض 15 مترا، فضلا عن توافر المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات.

الشاطئ يضم أيضا نقطة طبية ومكتب إدارة و2 دورة مياه وغرف خلع الملابس، ويشرف عليه مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين.

وفي المنطقة تتوفر العديد من الشقق المفروشة للمصطافين من كل مكان، للإيجار بمختلف الأسعار، إذ تبدأ أسعارها من 400 جنيه إلى 1200 في الليلة الواحدة، بحسب مكانها وعدد غرفها والأثاث وجودته.

وإذا كنت تذهب إلى الإسكندرية مع مجموعة من أصدقائك، مكونة مثلا من 8 أشخاص واستأجرتم شقة بـ400 جنيه لليلة الواحد، وتم تقسيم قيمة الإيجار بينكم، فبذلك ستقضي الليلة بـ50 جنيها فقط.

لا يفوتك وأنت في الإسكندرية أن تتمتع بأهم معالمها، والتي منها:

كوبري ستانلي

يعتبر من أجمل المزارات السياحية في المدينة، لما يتميز به من زخارف رائعة لأبراج ومنظر البحر الممتد من الجهتين، بالإضافة إلى الفنادق العديدة المحيطة به.

يمكنك الاستمتاع بوقتك بكوبري ستانلي وبحر الاسكندرية عند طريق تناول وجبة لذيذة أو حتى تناول مشروبك المُفضل في واحدة من المطاعم أو المقاهي المنتشرة بالقرب من كوبري ستانلي.

قلعة قايتباي

تٌعتبر أفضل مكان لرؤية الإسكندرية بالكامل من جميع الاتجاهات، ومقصدًا للزائرين خاصة من أبناء المدينة، والاجانب.

وعند خروجك من القلعة تجد عدد كبير من "الحناطير" التي تأخذك لنزهة في شوارع الإسكندرية، وتبدأ أسعار الجولات من حول القلعة، حتى المرسى أبو العباس وللمنشية.

جولة في بحري وزيارة المرسي أبو العباس

منطقة بحري أحد أكثر المناطق التي تميز تراث الإسكندرية بطابعها العتيق، ورغم انتشار عدد من الأبراج الحديثة بها، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأماكن لم تتغير بفعل الزمن بدء من مرسى المراكب واليخوت مرورًا بالمطاعم والمقاهي العتيقة الساهرة بطول الكورنيش، وصولًا للأماكن الأثرية التي تتصدرها قلعة قايتباي.

وتتميز بحري بالتنوع في معالمها ما يمنح الزائر العديد من الاختيارات إذ يمكن القيام بجولة فى ميدان المساجد الشهير وزيارة أحد مساجد المرسي أبو العباس أو ياقوت العرش أو البوصيري.

وجبة سمك بسعر مناسب

لا يفوتك وجبة السمك في الإسكندرية التي لها مذاق آخر في تقدمي المأكولات البحرية التي لا مثيل لها. وتضم عروس البحر مجموعة متميزة من مطاعم الأسماك خاصة بمناطق بحري والمنشية والمكس وأبو قير.

الترام والأتوبيس "أبو دورين"

الترام بنسختيه التراثية والأخرى المنضمة حديثًا لهيئة النقل من أشهر معالم الإسكندرية، الذي يتيح لك الاستمتاع بمشاهد من المدينة الساحرة، ليصطحبك في جولة لمشاهدة مباني المدينة وما تبقى من طرازها المعماري الكلاسيكي في جولة تبدأ من محطة الرمل وتنتهي عند منطقة "فيكتوريا" بسعر تذكرة تتراوح بين جنيه واحد و5 جنيهات وفقًا لاختلاف نوعية الترام والخدمات المقدمة به.

أما إذا كنت لا تريد الابتعاد عن رؤية مشهد البحر فيمكنك استقلال الأتوبيس الكهربائي الجديد الذي يصحبك في جولة بطول خط الكورنيش في مسافة تصل إلى 20 كيلو متر من المندرة وحتى قصر رأس التين بمنطقة بحري وتبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للفرد، كما يمكنك أيضًا استقلال الأتوبيس "أبو دورين" والذي يتخذ نفس خط السير مقابل 10 جنيهات سعر التذكرة للفرد الواحد.

متنزهات وحدائق

ولمحبي زيارة الحدائق نصيب أيضًا من الترفيه، حيث تضم المدينة 5 حدائق مختلفة يجمع أغلبها بين المناظر الطبيعية والتاريخ وهي "حدائق قصر المنتزه الملكية، أنطونيادس، النزهة، الحديقة الدولية، حديقة الحيوان".

وتأتي على رأس قائمة المتنزهات حدائق قصر المنتزه والتي يبلغ رسم دخولها للفرد 25 جنيهًا، كونها الأكثر تفردًا وجمالًا، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول كل من حديقة النزهة وحديقة انطونيادس 5 جنيهات للفرد، وتبلغ سعر تذكرة حديقة الحيوان 5 جنيهات للفرد.

مكتبة الإسكندرية

تعتبر من أهم أماكن السياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام؛ حيث أنها منارة الثقافات والفنون والحضارات المختلفة حول العالم وتم افتتاح المكتبة بشكلها الجديد عام 2002، وسُميت بالمكتبة العظمى؛ فهي ليست مكتبة تضم الكتب فقط ولكنها تحتوي على العديد من المباني المتمثلة في:

المكتبة الأم أو الرئيسية التي تحتوي على أعداد كبيرة من الكتب القيّمة في شتى المجالات، وبها القُبة السماوية.