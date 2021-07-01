6 مشروبات احذر تناولها في الصيف.. منها عصير الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع موجات الطقس الحار في الصيف، يبحث الكثير من الأشخاص على الحصول على راحة منعشة بمساعدة المشروبات الباردة، ولكن هناك العديد من المشروبات التي لا يجب تناولها في الصيف، كما ذكر موقعا "prevention" و"adventisthealth".

1- الصودا:

الصودا تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسوء صحة الأسنان، وتساهم أيضًا في مخاطر مثل الجفاف.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها الجمعية الفسيولوجية الأمريكية أن استخدام المشروبات الغازية لإعادة الترطيب يؤدي في الواقع إلى تفاقم الجفاف ويزيد من إصابات الكلى، مقارنة بالماء العادي.

2-الكحول:

نظرًا لأن الكحول مدر للبول، فهو يساهم في زيادة إنتاج البول، ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

3- المشروبات الساخنة:

يُنصح بتجنب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة في الصيف، ويعتقد الخبراء أنه بسبب الحرارة الخارجية، فإن درجة حرارة الجسم مرتفعة بالفعل واستهلاك أي شيء يتجاوز درجة حرارة الغرفة يزيد من درجة الحرارة الكلية ويؤدي إلى زيادة محتوى البيتا الذي يزعج الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ والتجشؤ المر.

4- مشروبات الطاقة:

هذا النوع من المشروبات ملئ بالمحليات والكافيين، ويمكن أن يخدعك الطعم الحلو لشرب المزيد من الكافيين أكثر مما تفعل عادةً.

ويؤدي الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة إلى عدم انتظام ضربات القلب وزيادة ضغط الدم والنوبات والقلق وتغيرات المزاج كما يمكن أن يتسبب السكر الموجود في مشروبات الطاقة أيضًا في حدوث انخفاض في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى حدوث "انهيار" بدلاً من زيادة الطاقة.

5- عصير الليمون:

قد يساعد عصير الليمون على التخلص من عطشك لأن المشروبات الحمضية مرتبطة بالمرطبات، ويحتوي على بعض فيتامين سي الذي قد يقي من بعض الأمراض، ولكن فيتامين سي الموجود في عصير الليمون أقل بكثير من 1000 مجم موصى بها للفوائد الصحية.

والأسوأ من ذلك، أن العديد من مشروبات "عصير الليمون" لا تحتوي على أي ليمون حقيقي، ولكن تحتوي على الكثير من نكهة السكر والليمون، ويمكن أن يؤدي عصير الليمون أيضًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

6- العصائر:

يحتفظ العصير بالعديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية التي تأتي من الفواكه والخضروات الطازجة، ومع ذلك، تُفقد الألياف الصحية في العصائر، مما يسمح للسكر المتبقي في المشروب برفع نسبة السكر في الدم على الفور، ويمكن تجنب ذلك إذا كنت تتناول فاكهة طازجة كاملة، حيث تحتوي العصائر عادةً على سكر أكثر مما نتوقع، خاصةً النوع الذي يتم شراؤه من المتجر بشكل كبير.