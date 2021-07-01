7 أطعمة تخفف من أعراض التهاب المفاصل.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التهاب المفاصل حالة شائعة يصاب بها الكثير من الأشخاص، ويمكن التخفيف من أعراض هذا المرض من خلال تناول أصناف محددة من الأطعمة، كما أوضحت الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

1- الفلفل الأحمر:

الفلفل الأحمر غني بفيتامين C الذي يساعد الجسم على بناء الكولاجين، والكولاجين جزء أساسي من الغضاريف والأوتار والأربطة المفصلية.

2- السلمون:

يحتوي سمك السلمون على الكالسيوم وفيتامين D الضروريان للحفاظ على عظام قوية، والسلمون أيضاً غني بأوميجا 3، والتي تساعد في تخفيف التهاب المفاصل.

3- الشوفان:

ترتبط الحبوب الكاملة مثل الشوفان بمستويات أقل من الالتهاب، وبالتالي آلام مفاصل أقل.

4- الكركم:

يعتبر أحد أهم المركبات الطبيعية المقاومة للالتهاب، والتي تبلغ كفائتها في مقاومة الإلتهاب مثل كفاءة بعض مضادات الإلتهاب الدوائية.

5- الجوز:

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة المفاصل والتي تمنع الالتهاب، بما في ذلك الأحماض الدهنية أوميجا 3.

6- البروكلي:

يساهم البيتاكاروتين وفيتامين سي الموجودين في البروكلي في مقاومة الالتهاب وترميم غضاريف المفاصل.

7- الكرز:

يحصل الكرز على لونه القرمزي من المواد الكيميائية النباتية الطبيعية و تدعى الانثوسيانين، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الكرز الطازج وعصير الكرز يقلل من التهاب المفاصل، وهناك عدد قليل من الدراسات التي ربطت أيضا بين استهلاك الكرز الطازج و تخفيف أعراض النقرس.