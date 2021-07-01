كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 10:48 مساءً - اللون الأصفر المنعش سيكون هو خياركِ الأمثل في إطلالات الصيف؛ حيث حظي بمختلف درجاته باهتمام كبار المصممين، واجتاح منصات عروض الأزياء الجاهزة، فلا تترددي في مواكبة هذه الصيحة باتباع طرق الفاشينيستا المحجبات في تنسيقه بكل أناقة في مختلف المناسبات.



أزياء محجبات باللون الأصفر:



نسمة الجوهري بإطلالات كلاسيكية باللون الأصفر

نسمة الجوهري بفستان اصفر كلاسيكي -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت مدونة الأزياء والجمال المصرية، نسمة الجوهري، الأسلوب الكلاسيكي المميز أثناء تنسيق إطلالاتها باللون الأصفر، ومنه تأنقت بتيشيرت باللون البيج وتنورة بطبقات من التول مع معطف البليزر الأصفر المصمم بأزرار رباعية، وأكملت إطلالتها باكسسوارات حيادية اللون مع حذاء بكعب أصفر لخيار بسيط وأنيق، واختارت في إطلالة أخرى فستاناً أبيض مزيناً بقماش أصفر من الدانتيل بشكل خطوط عرضية لافتة، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب أصفر وحجاب أبيض ناعم، ولإطلالة يومية نسقت فستاناً أصفر طويلاً مزيناً بقماش الدانتيل الأبيض في الرقبة مع حقيبة دائرية وحذاء أبيض رياضي.

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جهاد البنا بتنسيقات اللون الأصفر مع الأزياء حيادية الألوان

جهاد البنا بتنورة صفراء عصرية -الصورة من حسابها على الانستغرام





فضلت المدونة المصرية المؤثرة في مجال الأزياء، جهاد البنا، اعتماد الألوان الحيادية لتكمل بها الأزياء الصفراء المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها ظهرت ببلوزة طويلة صفراء مع بنطلون أبيض ضيق وحجاب أبيض ناعم، وأطلت في الخيار الثاني بتيشيرت أصفر مزين بكتابات سوداء مع بنطلون أسود بخصر مرتفع ومعطف من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحجاب أبيض ناعم، وارتدَتْ في الخيار الثالث بلوزة سوداء محتشمة مع تنورة فضفاضة باللون الأصفر، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي باللونين الأبيض والأسود، وفي إطلالة عملية تزينت بتيشيرت أبيض مزين بالأسود مع حجاب وبنطلون باللون الأسود، وأكملته بمعطف البليزر الأصفر، لخيار عصري وأنيق.

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أمنية طاهر بأزياء صيفية باللون الأصفر

أمنية طاهر باطلالة اللون الاصفر -الصورة من حسابها على الانستغرام





تألقت المدونة المصرية والإعلامية، أمنية طاهر، بتنسيقات صيفية متعددة باللون الأصفر ومن أبرزها فستان رياضي مزين بخطوط سوداء نحيلة وحزام للخصر مع حجاب فوشيا واكسسوارات مطرزة بألوان مختلفة، كما نسقت بنطلوناً من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف البليزر الأصفر، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون لأناقة رسمية لافتة، واختارت في الإطلالة الثالثة تيشيرت أبيض مطبعاً بالأسود مع قميص أصفر مفتوح وبنطلون باللون الأسود، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء باللون الأبيض.

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