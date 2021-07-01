كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 10:48 مساءً - مع بداية موسم الصيف يتألق النجوم العرب خاصة بالإطلالات المُنعشة والألوان الزاهية التي تناسب الأجواء على الشواطئ او السهرات المسائية والحفلات، ومعظمهم يُفضل اعتماد القمصان مع السراويل القصيرة؛ لكونها مُريحة في الحركة وأنيقة في نفس الوقت، وفي السطور التالية سنعرفك على إطلالات النجوم الشباب وألوانهم المُفضلة.



وفي هذا الألبوم جمعت لك "الخليج 365. نت" إطلالات مختلفة مُنعشة من وحي النجوم الشباب؛ لتنتقي منها الخيار الأفضل لك لموسم الصيف.



إطلالات مُنعشة من وحي النجوم الشباب



أحمد فهمي بإطلالة باللون الكُحلي

أحمد فهمي بإطلالة باللون الكُحلي -الصورة من حسابه على إنستغرام



لفتتنا إطلالة مُنعشة للنجم المصري أحمد فهمي؛ حيث لاحظنا أنه يحب القمصان المُطبعة والملونة الزاهية، التي تضفي رونقاً خاصاً على إطلالاته المختلفة في موسم الصيف، حيث اعتمد أحمد فهمي قميصاً بنصف أكمام باللون الكُحلي مُطبعاً بالورود البارزة باللون الأبيض والبرتقالي والأحمر القاني، ونسق مع هذا القميص سروالاً من القماش باللون الأبيض .

واختار أحمد فهمي مع هذه الإطلالة المُنعشة نظارة شمسية مستطيلة الشكل باللون الأسود؛ لكي تتناسب مع الأجواء الصيفية النهارية.

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أحمد خالد صالح بإطلالة باللون الأصفر

أحمد خالد صالح -الصورة من حسابه على إنستغرام



اختار النجم أحمد خالد صالح إطلالة زاهية بلون جذاب ومميز، حيث نسق تيشرت من القطن نصف أكمام باللون الأصفر مع ياقة عريضة، مع سروال جينز باللون الأزرق.

واعتمد أحمد خالد صالح مع هذه الإطلالة قبعة دائرية باللونين البُني والأبيض مع نظارة شمسية مربعة ذات عدسات باللون الأحمر وساعة يد بميناء بارز؛ لتليق مع أجواء الشاطئ.



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باسل الخياط بإطلالة باللون الأبيض

باسل الخياط -الصورة من حسابه على إنستغرام



يتميز النجم باسل الخياط بإطلالاته الراقية والبسيطة التي تدل على شخصيته، ويُفضل الألوان الفاتحة في معظم الأوقات سواء في البدل الرسمية أو الكاجوال.

حيث اعتمد باسل الخياط قميصاً من القماش باللون الأبيض ذا أزرار بيضاء، ونسق معه سروال جينز باللون الأزرق الداكن؛ ولكي تكتمل إطلالته اختار قبعة باللون الأسود.

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محمد الشرنوبي بإطلالة باللون الأزرق

محمد الشرنوبي-الصورة من حسابه على إنستغرام



تألق النجم المصري محمد الشرنوبي في أحدث جلساته التصويرية، وقد لفتتنا هذه الإطلالة؛ حيث اعتمد شرنوبي قميصاً بأكمام طويلة باللون الأزرق الفاتح ذا أزرار صغيرة باللون الأبيض وبياقة دائرية.

ونسق مع هذا القميص سروالاً قصيراً من القماش باللون الأبيض.

واعتمد محمد الشرنوبي مع هذه الإطلالة ساعة يد ذكية باللون الأسود وحذاء باللون الأسود.

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