الامارات | «إكسبو 2020 دبي».. حدث استثنائي وفرصة للتواصل بين شعوب العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي».. حدث استثنائي وفرصة للتواصل بين شعوب العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تبقي ثلاثة أشهر ليفتح «إكسبو 2020 دبي» أبوابه للترحيب بالعالم، شارك فريق «إكسبو 2020 دبي» مع أكثر من 1000 إعلامي محلي وعالمي التفاصيل التقنية، لنقل أحداثه للعالم ابتداء من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن الإحاطة العالمية لوسائل الإعلام، والتي انعقدت فعالياتها على مدار يومين وضمت ممثلين عن إكسبو ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

حدث ملهم

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «سيكون إكسبو 2020 دبي حدثاً استثنائياً ملهماً وفرصة للتواصل والتعارف بين شعوب العالم ومنصة لمناقشة التحديات والعمل على بناء مستقبل أفضل لبلدنا ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم. سيكون للإعلام دور أساسي في إيصال رسالة إكسبو والتعريف به. عملنا على تسخير أحدث التقنيات والخبرات في القطاع الإعلامي لنسهل مهمة الإعلام الذي سيصلنا بالعالم، ويساعدنا على دعوته للعمل معاً لرسم خارطة طريق لما هو قادم».

أحدث التقنيات

ومع وجود 191 دولة مشاركة وهيئات ومنظمات وشركاء، ومع ما يصل إلى 60 فعالية يومياً، سيكون إكسبو 2020 دبي مصدراً ضخماً للأخبار، وبهدف تسهيل عمل الإعلاميين سيوفر مركز إكسبو الإعلامي أحدث التقنيات والمرافق العصرية مع وجود فريق من الخبراء المتخصصين لدعم العمل الإعلامي.

مركز ضخم

وجهّز إكسبو مركزاً إعلامياً ضخماً تصل مساحته إلى نحو 10 آلاف متر مربع موزعة على طوابق عدة، ضمن مبنى خاص يقع بالقرب من ساحة الوصل التي تشكل مركز الفعاليات الكبرى والقلب النابض لإكسبو. والمركز مجهز بكل ما تحتاجه وسائل الإعلام المعتمدة والمسجلة مع إكسبو 2020 لتعمل انطلاقاً منه.

ومن المرتقب أن يصل عدد ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لتغطية الحدث إلى 20 ألف شخص، وسوف يعمل مركز إكسبو الإعلامي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.

خدمات متنوعة

يقدّم الحدث الكثير من الخدمات للإعلاميين ومنها موقع «تواصُل» الإلكتروني وهو أداة أساسية للتخطيط للزيارة، كما ينقل لوسائل الإعلام أهم الأخبار والتحديثات عن التسهيلات والخدمات المقدمة مثل إجراءات اعتماد وسائل الإعلام، والتصاريح الخاصة بها. كما يقدم موقع «تواصل» أصولاً للمحتوى، تشمل نشرات إخبارية، وصوراً فوتوغرافية، ووسائط صوتية ومرئية، ومعلومات عن عمليات البث والتصوير.

تخطيط مبكر

وخلال الاجتماع مع الإعلاميين الذي عقد عن بُعد، أعلن إكسبو 2020 دبي عن موعد بدء بيع تذاكره في 18 يوليو المقبل، ليتيح للضيوف التخطيط المبكر لزياراتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترحب بالجميع لتوحيد الجهود والتطلعات، والعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للبشرية.

تذاكر

يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد 95 درهماً (26 دولاراً)، بينما يبلغ سعر التذكرة التي تتيح الدخول دون قيد لمدة 30 يوماً متتالية 195 درهماً (53 دولاراً)، ويبلغ سعر التذكرة الموسمية التي تتيح الدخول لعدد غير محدد من المرات طوال الأشهر الستة لإكسبو 495 درهماً (135 دولاراً).

وتتيح تذاكر إكسبو 2020 الدخول لجميع الأجنحة والفعاليات والعروض الحية، وتوفر فرصاً لا حد لها للاستمتاع بما يقدمه إكسبو 2020 من برنامج فعاليات حي ومتنوع ودائم التغير، يشمل ما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم، إضافة إلى موسيقى واستعراضات وفنون من كل أنحاء العالم.

وسيكون بوسع كل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً والطلاب ممن يحملون بطاقات طلبة سارية من أي مؤسسة تعليمية في العالم الدخول مجاناً، ليتاح لهم الوصول إلى ثروة من الفرص التعليمية والتجارب الملهمة. كما يقدم إكسبو تذاكر مجانية لأصحاب الهمم ويحصل المرافق على خصم بنسبة 50%. وسيكون الدخول مجاناً للزوار البالغة أعمارهم 60 عاماً أو أكثر.

وستتاح التذاكر اعتباراً من 18 يوليو على الموقع expo2020dubai.com أو من خلال ما يزيد على 2500 موزع معتمد للتذاكر، بما فيها وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظمة الرحلات ومجموعات الفنادق وشركات الطيران من أكثر من 100 سوق حول العالم.

ريم الهاشمي:

• «للإعلام دور أساسي في إيصال رسالة إكسبو والتعريف به».

• «عملنا على تسخير أحدث التقنيات في القطاع الإعلامي».

تواصل العقول

من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 من مارس 2022، يرحب إكسبو 2020 دبي بزوّار من جميع أنحاء العالم، ليسهموا في صنع عالم جديد، في ما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد لإعادة تشكيل المستقبل. وتحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يمثل إكسبو 2020 حاضنة الأفكار الأكثر تأثيراً في العالم، إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة ويلهِم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية.

• مركز إعلامي ضخم تصل مساحته إلى 10 آلاف متر مربع، موزعة على طوابق عدة، ضمن مبنى خاص يقع بالقرب من ساحة الوصل.

60 فعالية متنوّعة يومياً في مختلف المجالات

20 ألف ممثل معتمد لوسائل الإعلام.

18 يوليو موعد بدء بيع التذاكر بفئاتها.

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