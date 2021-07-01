الامارات | امرأة في 82 من العمر ترافق جيف بيزوس إلى الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة في 82 من العمر ترافق جيف بيزوس إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُرافق والي فانك (82عاما) مؤسِس «بلو أوريجن» جيف بيزوس في رحلة سياحية إلى الفضاء تنظمها الشركة في 20 يوليو الجاري، ما يجعلها الأكبر سناً بين من تسنت لهم إلى اليوم فرصة السفر إلى الفضاء، بحسب ما أفادت الشركة اليوم.

واصبحت والي بذلك الراكب الرابع في الرحلة المأهولة الأولى للشركة المتخصصة بالسياحة الفضائية.

وكانت والي فانك شاركت في ستينات القرن العشرين في برنامج خاص بعنوان «مركوري 13» ضم 13 امرأة خضعن للاختبارات نفسها التي أجريت لذكور اختيروا ضمن برنامج «مركوري» الذي نفذته «ناسا» لإرسال الرواد الأميركيين الأوَل إلى الفضاء.

وقالت والي فانك في مقطع فيديو نُشر على حساب جيف بيزوس عبر «إنستغرام» في وقت الإعلان «أخبروني أنني أنجزت المهمة بشكل أفضل وأسرع من أي رجل». واضافت «قلت إنني أريد أن أصبح رائد فضاء، لكن لم يرغب أحد في توظيفي. لم أكن أعتقد أنني سأصعد إلى هناك يوماً».

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