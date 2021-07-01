بعد توجيه الرئيس السيسي.. ما يجب معرفته عن ضمور العضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الاطمئنان انتابت آلاف المصريين، من المصابين بمرض ضمور العضلات، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

ويعد مرض الضمور العضلي النخاعي مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي لا يستطيع فيها الشخص التحكم في حركة عضلاته بسبب فقدان الخلايا العصبية في النخاع الشوكي وجذع الدماغ، فإنها حالة عصبية ونوع من أمراض الخلايا العصبية الحركية.

ووفقا لموقع medicalnewstoday، فإن هذا المرض يسبب هزال العضلات وضعفها، إذ يكون من الصعب على الشخص المصاب الوقوف والمشي والتحكم في حركات رأسه، وحتى في بعض الحالات التنفس والبلع.

وهناك عدة أشكال رئيسية من ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال والتي يمكن أن تؤثر على العضلات بدرجات متفاوتة، ففي بعض الحالات يكون الضمور سببا رئيسيا في مشكلات العضلات التي تظهر في مرحلة الطفولة وأحيانًا لا تظهر حتى سن البلوغ.

أنواع الضمور العضلي

تؤثر الأنواع المختلفة على مجموعات مختلفة من العضلات وتسبب درجات مختلفة من ضعفها ومن بينها الضمور العضلي الدوشيني، وهو الشكل الأكثر شيوعًا وتدريجيًا يجعل عضلات الجسم تضعف أما ضمور "بيكر العضلي" فيسبب أعراضًا أقل حدة من مرض دوشين إم دي.

بدايات أعراض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال

يتبع العديد من الأطفال المصابين بالضمورالعضلي نمطًا طبيعيًا من التطور خلال السنوات القليلة الأولى من حياتهم، لكن مع مرور الوقت يصابون بمشاكل في الحركة، قد يبدأ الطفل الذي لديه تعثر وتمايل كما يواجه صعوبة في صعود السلم والمشي يكون على أطراف الأصابع دون اصطدام الكعب بالأرض وقد يبدأ الطفل في محاولة النهوض من وضعية الجلوس ولا يستطيع ذلك أو يواجه صعوبة في دفع الأشياء، مثل لعبة أو تحريك دراجة.

كيف يتم التشخيص؟

عند الاشتباه في إصابة الطفل بالضمور العضلي لأول مرة سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي، ويأخذ تاريخ العائلة ويسأل عن أي مشاكل خاصة تلك التي تؤثر على العضلات و التي قد يعاني منها الطفل.

بالإضافة إلى ذلك يجري الطبيب فحوصات لمعرفة نوع MD المتضمن واستبعاد الأمراض الأخرى التي قد تسبب المشكلة و قد يشمل ذلك فحص الدم لقياس مستويات "كيناز الكرياتين" في الدم وهو إنزيم يتم إطلاقه في مجرى الدم عندما تتفكك ألياف العضلات و تشير المستويات العالية إلى أن شيئًا ما يتسبب في تلف العضلات.

علاج ضمور العضلات الشوكي

حتى إعلان هيئة الدواء المصرية عن تسجيل أول دواء يستخدم فى علاج ضمور العضلات، كان لا يوجد علاج لتلك الحالة، أو حتى طرق للوقاية منه، نظرًا لأنه حالة وراثية، ومع ذلك، يمكن أن يساعد العلاج المصاب على عيش حياة طبيعية، وتشمل طرق العلاج ما يلي:

- الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية التي يصفها الطبيب المختص في تقليل شدة الأعراض.

- التمارين الرياضية باستخدام أجهزة مساعدة

-يمكن للتمارين التي تعتمد على الماء أن تزيد قوة عضلات الجسم، ويمكن لأنواع مختلفة من الأجهزة المساعدة على عيش حياة طبيعية.

- فترة الحمل وتغذية الأم

ولأن هناك عدة عوامل تؤدي إلى ضمور العضلات عند الأطفال، تتعلق بفترة الحمل عند الأم وظروف الولادة، إضافة إلى عادات التغذية التي تنتهجها الأم، فيجب عليها الحرص على اتباع نظامًا غذائيًا سليمًا يؤثر بشكل جيد على تكوين الطفل.

- التشخيص المبكر

التشخيص المبكر هو أمر ضروري، وكلما كان التشخيص والبدء في العلاج ووضع معايير الرعاية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل للمريض، حيث يمكن أن يمنع هذا تطور المرض أو على الأقل تأخير تطوره.