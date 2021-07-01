كورونا اليوم: فحص جديد لكشف سلالة دلتا.. وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالمتغير الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-نوع جديد من فحوصات كورونا لكشف سلالة دلتا

أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية إطلاقها نوعا مبتكرا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأكد تيموتيو غيماريش، المسئول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس" أنه ونظرا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع، وجهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة، لافتا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طورتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.

-هؤلاء هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمتغير دلتا بلس من كورونا

هناك خوف يلوح في الأفق من متغيرات فيروس كورونا، فيبدو أن متغير دلتا ودلتا بلس، كلاهما يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة الإنسان، بينما في البداية، كان كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا معرضين لخطر الإصابة بفيروس SARs-COV-2 ، يبدو الآن أن السكان الباقين يتعرضون أيضًا لتهديد كبير، فتعد متغيرات دلتا ودلتا بلس حاليًا أكثر المتغيرات إثارة للقلق من من كورونا.

وفقًا للبيانات الصادرة عن المسؤولين في المملكة المتحدة، فإن متغير دلتا هو الأكثر شيوعًا بين جميع المتغيرات في البلاد، مع 95 ٪ من جميع الحالات المتسلسلة، تدعي هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن الأشخاص الأصغر سنًا والأفراد غير المطعمين والمُلقحين جزئيًا هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بحسب ما ذكر موقع timesofindia.

- نتائج مخيّبة للآمال للقاح "كيورفاك" الألماني المضادّ لكورونا

أعلنت شركة "كيورفاك" الألمانية أنّ النتائج النهائية لتجربة سريرية واسعة النطاق أجرتها على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 أظهرت أنّه فعّال بنسبة 48% فقط في الوقاية من المرض، وهو معدّل أقلّ بكثير من اللّقاحات الأخرى التي تعتمد نفس تقنية "إم آر إن إيه ("الحمض النووي الريبوزي المرسال).

وقالت الشركة في بيان إنّ التجربة السريرية بيّنت أنّ "لقاح +سي في إن كوف+ التجريبي برهن عن فعالية عامّة بنسبة 48% (83 حالة في المجموعة التي تمّ تلقيحها، و145 حالة في مجموعة الدواء الوهمي) ضدّ مرض كوفيد-19، بغضّ النظر عن درجة خطورته"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".