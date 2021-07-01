خلطات طبيعية لأظافرك المتعبة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 07:47 مساءً - هناك العديد من منتجات العناية الأظافرالمتوفرة بالأسواق، لكن هذه المنتجات قد تكون مكلفة أو تحتوي على الكيماويات، التي تسبب تحسس البشرة والبديل الأفضل لتلك المنتجات هو الحصول على المغذيات المقوية للأظافر من مصادرها الطبيعيَّة. وإذا لم تكوني من هواة تناول الأغذية الصحيَّة فيمكنك دوماً وضعها في الخلاط وشربها بدلا من أكلها. وهناك أيضاً الوصفات الطبيعيَّة التي من شأنها المساعدة في معالجة أظافرك بشكل رائع تعرفي على بعضها.

وصفة ملح البحر

ملح البحر



المكونات: ملعقتان من ملح البحر، عصير ليمون، ماء دافئ.

الطريقة: قومي بخلط ملعقتي ملح البحر، مع عصير الليمون، ثم قومي بصب هذا الخليط في وعاء من الماء الدافئ.

قومي بوضع أظافرك أو نقعها في الخليط لمدَّة لا تقل عن 10 دقائق. قومي بتكرير هذه العمليَّة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتائج المرغوبة.



وصفة زيت الزيتون وقطرات الليمون

زيت الزيتون وقطرات الليمون



المكونات: ملعقة واحدة من زيت الزيتون، بضع قطرات من عصير الليمون.

قومي بأخذ ملعقة زيت الزيتون الطازج، وقومي بخلطها جيداً مع بضع قطرات الليمون، ثم قومي بوضع هذا الخليط على أظافرك، وقومي بـ تدليك أظافرك جيداً بهذا الخليط.

اتركي الخليط على أظافرك لفترة لا تقل عن ساعتين، ويفضل أن تقومي بارتداء القفازات أثناء وضعك للخليط.

كرِّري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل. ستساعدك على تقوية أظافرك، كما ستساعدك على حمايتها من الفطريات والجراثيم.



وصفة زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي



المكونات: زيت شجرة الشاي، وفيتامين E

الطريقة: قومي بأخذ ملعقة زيت شجرة الشاي، ثم قومي بمزج الزيت مع قطرات قليلة من فيتامين E، قومي بتدليك المزيج على أظافرك. يساعد هذا المزيج على الحصول على أظافر قويَّة، كما يساعد على محاربة الأمراض والفطريات الموجودة في الأظافر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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