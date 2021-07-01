إطلالات اليوم: هنا شيحة أنيقة.. ومي عمر متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، يتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش توب باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- هنا الزاهد:

وظهرت الفنانة هنا الزاهد بتيشرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

- هنا شيحة:

كما تألقت الفنانة هنا شيحة بتوب باللون الأبيض مع جيب باللوني البيبي بلو والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

وارتدت الفنانة منة فضالي فستانا باللون البينك، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.