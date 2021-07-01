8 فوائد مدهشة.. كيف تفيد السباحة صحتك العقلية والجسدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السباحة مفيدة للناس من جميع الأعمار، من مساعدتك في الحصول على الجسم المطلوب أو مواكبة صحتك العقلية، فإن هذا الشكل الحيوي من التمارين يحافظ على عضلاتك قوية ومرنة، يجب على المرء أن يواصل هذا التمرين طوال حياته حتى تسمح صحته لأنه يتضمن وقتًا طويلًا للتمرين، مما يتطلب إمدادًا ثابتًا بالأكسجين للعضلات، باستثناء السباقات القصيرة، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد السباحة في تقوية العضلات وتقويتها.

تستخدم السباحة في كثير من الأحيان لإعادة تأهيل الإصابات، وخاصة إصابات القلب والأوعية الدموية والعضلات المختلفة، حقيقة مثبتة أنها تسمح لمرضى التهاب المفاصل بتمرين المفاصل المصابة دون تفاقم الأعراض، نصح العديد من الأطباء الأمهات والحوامل الجدد بالسباحة من أجل التغلب على التوتر وتحسين الصحة العقلية.

إليك 8 فوائد مدهشة للسباحة على صحتك العقلية والجسدية، وفقا لموقع timesofindia.

تمرين لكامل الجسم

تتطلب السباحة الدفع الذاتي للجسم من خلال الماء، بما في ذلك الحركة المنسقة للأطراف والجسم، إنه يشرك كل مجموعة عضلية رئيسية تتطلب إمدادًا ثابتًا بالأكسجين، ومن ثم فإن هذا يوفر تمرينًا للجسم بالكامل يساعد في النهاية على:

زيادة معدل ضربات القلب دون الضغط على الجسم

تحسين القوة

تنغيم العضلات

تعزيز اللياقة

إدارة الوزن.

قوة القلب والأوعية الدموية

لكونه تمرينًا هوائيًا، فإنه يشمل في الغالب القلب والرئتين والدورة الدموية، عن طريق خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل مباشر، فإنه يساعد على بناء قوة القلب.

طبيعة التأثير المنخفض

توفر المياه بيئة تمارين منخفضة التأثير، وهي مثالية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمرين مشترك، الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة، أو يمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أن يجدوا التمرينات المائية أسهل أشكال التمارين وأكثرها أمانًا، ومن ثم فإن الشخص المصاب باضطراب العظام أو إصابة المفاصل قد يجد السباحة تمرينًا مناسبًا، لأن طفو الماء يقلل الضغط على المفاصل الحاملة للوزن.

سباحون معاقون

السباحة متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لأنها توفر المقاومة والدعم للشخص أثناء ممارسة الرياضة، وبالتالي يمكن أن يمارسها كبار السن أيضًا من أجل الحفاظ على نوعية الحياة وتقليل الإعاقة، كما أنه يحسن أو يحافظ على صحة عظام النساء بعد انقطاع الطمث.

آمنة أثناء الحمل

السباحة هي شكل من أشكال التمارين الموصى بها لكل من النساء الحوامل والأمهات الجدد.

يمكن أن تسبب زيادة الوزن أثناء فترة الحمل آلامًا في المفاصل والعضلات، تحظى السباحة بشعبية خاصة لدى الحوامل لأن الماء يمكن أن يدعم هذا الوزن، ومع ذلك فمن الأفضل دائمًا استشارة الطبيب عند تجربة شكل جديد من النشاط أثناء الحمل.

تتعرض العديد من النساء الحوامل للكثير من التوتر ومشاكل تقلب المزاج، إلا أن السباحة تحسن الحالة المزاجية ويمكن ممارستها من أجل صحة نفسية أفضل.

خسارة الوزن

بسبب المشاركة الشديدة لحركة العضلات، يؤدي إلى زيادة نشاط الخلية من أجل تلبية مستويات الطاقة المتزايدة، ومع ذلك، فإن كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها تعتمد على وزن الشخص ومدى قوته في السباحة.

تنظيم سكر الدم

أثبتت دراسة أن السباحة ثلاث مرات في الأسبوع تحسن التحكم في الجلوكوز (السكر) وحساسية الأنسولين، كما سلطت الضوء على أن السباحة المتقطعة ذات الكثافة المنخفضة والعالية الكثافة كانت أكثر فائدة من السباحة بكثافة منخفضة لمدة ساعة واحدة.

تساعد في علاج الربو

بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، فإن السباحة تزيد من قدرة الرئة وتحسن القدرة على التحكم في التنفس، علاوة على ذلك، قد يساعد الهواء الرطب في حمامات السباحة الداخلية أيضًا في تحسين أعراض الربو.

ولكن من المهم ملاحظة أن المطهرات أو المواد الكيميائية مثل الكلور المستخدمة في إدارة حمام السباحة، تعمل كمهيج للمجرى الهوائي ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو.