"الصحة العالمية" تحذر من انتشار "العفن الأسود".. وتصدر توجيهًا مهمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في ظروف الوباء، من المهم للغاية اتباع قواعد منع انتشار فيروس كورونا، حتى لا يكون هناك مثل الوضع الذي يوجد في الهند.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من الإصابة بما يسمى "العفن الأسود"، نتيجة الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة، إذ وجهت بتقليلها إلى أدنى حد.

ويعرف "العفن الأسود" على أنه أحد المضاعفات الناجمة عن عدوى فطرية، وأن المرض يمكن أن يتطور لدى أولئك الذين هم على اتصال مع الجراثيم الفطرية في البيئة المحيطة، أو بعد تجاوز الفطريات الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.

وقالت ميليتا فوينوفيتش المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كورونا في الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب بظهور عدوى mucormycosis (الفطريات السوداء)، وaspergillosis (داء الرشاشيات الناجم عن نوع آخر من الفطريات).

وأضافت: "توجد هذه الخمائر والعفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان، لكنها تصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري وبأمراض مزمنة أخرى، وكذلك السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة"، ونوهت بأن كوفيد-19 يضعف المناعة.

وشددت فوينوفيتش على أن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتقليص وإلى أدنى حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كوفيد، وأشارت إلى أن الكورتيكوستيرويدات، تساعد فعلا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض، ولكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية.