27 نوعا من الخضروات والفاكهة والأسماك غنية بالبروتين وتساعد في إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات له فوائد عديدة، منها بناء العضلات وفقدان الوزن والشعور بالشبع.

على الرغم من أن تناول الكثير من البروتين قد يكون مفيدًا، إلا أن اتباع نظام غذائي متوازن يعد جزءًا أساسيًا من البقاء بصحة جيدة.

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالبروتين الأشخاص على إنقاص الوزن، لأنه يساعدهم في تجنب الإفراط في تناول الطعام، وأيضا في بناء العضلات الخالية من الدهون عندما يقترن بالتمارين الرياضية.

فيما يلي بعض من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن أن يتناولها الشخص لمساعدته على إنقاص الوزن، وفق ما أورد موقع medicalnewstoday.

1. الفاصوليا السوداء

غالبًا ما تكون مصدرًا غير مكلف للبروتين، ويمكن تحضيرها بعدة طرق، ما يجعلها مكونًا شديد التنوع عند تحضير الوجبات.

2. الفاصوليا

تقدم بعض حبوب ليما (الفاصوليا) حوالي 21 جرام من البروتين لكل 100 جرام.

3. الذرة

تحتوي الذرة الصفراء على نحو 15.6 جرام للبروتين لكل كوب، بالإضافة إلى كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم.

4. سمك السلمون

يعتبر من الأسماك الدهنية، أي أنه مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويعد مصدرًا ممتازًا للبروتين ويساعد الشخص على الشعور بالشبع أكثر في الوجبات.

5. البطاطس

تشتهر بأنها من الكربوهيدرات النشوية ولكنها مصادر جيدة للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين. وتحتوي حبة متوسطة الحجم بقشرها على ما يزيد قليلاً عن 4 جرام للبروتين.

يجب على الناس توخي الحذر عند تحضيرها لأن الإضافات التي غالبًا ما يضعها الناس يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية.

6. البروكلي

كوب واحد من البروكلي النيء يحتوي على ما يقرب من 2.6 جرام للبروتين، ويحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم. هذا الخضار القوي يحتوي فقط على 31 سعرة حرارية لكل كوب.

7. القرنبيط

يحتوي القرنبيط على الكثير من البروتين مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي على 27 سعرة حرارية و2 جرام للبروتين.

8. ملفوف صيني

المعروف أيضًا باسم بوك تشوي، يحتوي هذا الخضار على الكثير من السعرات الحرارية من البروتين وهي مليئة بمضادات الأكسدة.

9. البيض

يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين والمواد الغذائية والدهون الصحية. أظهرت مجموعة متنوعة من الدراسات أنه يمكن أن يساعد على الشعور بمزيد من الرضا ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

10. لحم البقر

يقدم كميات عالية من البروتين لكل وجبة. هناك مجموعة من أنواع مختلفة من لحوم البقر للاختيار من بينها لفقدان الوزن.

يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا معتدلًا من الكربوهيدرات أن يأكلوا اللحم البقري الخالي من الدهون، بينما الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات قد يأكل لحم البقر الدهني.

11. صدر دجاج

هو مصدر ضئيل للبروتين، تأتي غالبية السعرات الحرارية من البروتين مباشرة عند تقديمها بدون جلد. ويوفر 136 جراما من صدور الدجاج منزوعة الجلد حوالي 26 جراما للبروتين.

12. الشوفان

يوفر نحو 17 جراما للبروتين لكل 100 جرام. كما أنه مصدر للكربوهيدرات المعقدة.

والشوفان النيء سهل التحضير كدقيق الشوفان ويمكن للناس نكهته بمجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والمكسرات. يجب تجنب دقيق الشوفان المحضر لأنه غالبًا ما يحتوي على سكر مضاف.

13. التونة

تعد مصدرًا ممتازًا ومتاحًا على نطاق واسع للبروتين الذي يحتوي أيضًا على عدد قليل من السعرات الحرارية.

التونة سمكة خالية من الدهون قليلة الدهون. أضف التونة إلى السلطات والسندويشات والوجبات الخفيفة، وكن حذرًا مع الإضافات مثل المايونيز، حيث يمكن أن تضيف سعرات حرارية إضافية غير مرغوب فيها.

14. البقوليات

غنية بالألياف والبروتين. هذا يجعلها خيارًا جيدًا كجزء من نظام غذائي لفقدان الوزن لأنها يمكن أن تكون ممتلئة تمامًا. ومع ذلك، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في هضم البقوليات.

15. الجوافة

الجوافة هي واحدة من أكثر الفواكه المتوفرة غنية بالبروتين، كما أنها توفر عناصر غذائية إضافية، مثل فيتامين سي.

16. الخرشوف

غني بالألياف وتوفر كمية جيدة من البروتين. يعتبر شديد التنوع ومناسب للاستخدام في مجموعة متنوعة من الوصفات. من السهل العثور على الخرشوف في معظم متاجر البقالة.

17. البازلاء

البازلاء غنية بالبروتين والألياف والمواد المغذية الأخرى، وهي غير مكلفة وسهلة العثور عليها ويمكن استخدامها في الكثير من الوصفات.

18. الحمص

بروتين نباتي صحي غني بالألياف ومليء بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والعظام. هي أيضا درء السرطان.

19. الجبن القريش

يحتوي منتج الألبان هذا على وفرة من البروتين، كما أنه يقدم خدمة صحية من الكالسيوم والمواد المغذية الأخرى.

20. اللوز

تشتهر المكسرات بكونها عالية السعرات الحرارية ولكن مع القليل من التحكم في تناولها، يمكن أن يكون اللوز المحمص الجاف أو الخام وجبة خفيفة غنية بالبروتين.

21. الحليب

يعتبر حليب البقر مصدرًا ممتازًا للبروتين للأشخاص، وتحتوي حصة 8 أونصات من الحليب على 8 جم للبروتين.

22. العدس

يحتوي العدس على جرعة كبيرة من البروتين النباتي والألياف، ويمكن أن تعزز صحة القلب.

23. الأفوكادو

لا يحتوي على البروتين والدهون غير المشبعة الصحية للقلب فحسب، بل أيضًا على مستويات جيدة من الألياف والمواد المغذية، مثل البوتاسيوم.

ومع ذلك، فإن التحكم في الكمية أمر ضروري، لأن الأفوكادو كثيف السعرات الحرارية.

24. الفستق

الفستق من المكسرات منخفضة السعرات الحرارية بشكل معقول وتحتوي على حصة كبيرة من البروتين.

وتحتوي أونصة واحدة من الفستق على نحو 6 جم للبروتين وثروة من العناصر الغذائية الأخرى بما في ذلك جرعة عالية من B-6.

25. بذور الشيا

تحتوي هذه البذور الصغيرة على أكثر من 5 جم للبروتين لكل أونصة، إلى جانب أوميجا 3، والألياف ، والكالسيوم.

غالبًا ما يستخدم النباتيون بذور الشيا كبديل للبيض، ويستمتع الكثير من الناس بإضافتها إلى العصائر أو السلطات للحصول على فوائد صحية إضافية.

27. الجرجير

ينمو هذا النبات الصليبي في الماء، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين بشكل مدهش، ويحتوي على ما يكفي ليوم كامل من فيتامين ك. إضافة بعض الجرجير إلى السلطات يمكن أن يزيد من فوائده الصحية.