موديلات قمصان لإطلالتك هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 04:37 مساءً - يعتبر القميص من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة، يمكنها أن تنسّقه مع التنورة أو السروال، وأن تختاره بقماش وألوان تناسب ذوقها وشخصيتها. وقد أبدع المصمّمون في موسم ربيع وصيف 2021 بتقديم موديلات قمصان تناسب أجواء هذا الموسم وتمنحك إطلالة منعشة وحيويّة.

قميص بدرجة الباستيل

أكنفاس Aknvas

من أكثر درجات الألوان التي تناسب فصل الصيف وتزيد من انتعاش إطلالاتك وحيويّتها، هي لوحة ألوان الباستيل الهادئة. بإمكانك أن تختاري قميص بإحدى درجات الباستيل كالزهري والأزرق والأصفر.. وأن تنسّقيه مع سروال أو تنورة بدرجات الباستيل أيضاً لإطلالة مرحة، أو أن تختاري لوناً كلاسيكياً لتُحدثي تناقضاً جذاباً في طلّتك.

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القميص الأبيض

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

يعتبر القميص الأبيض قطعة أساسية في خزانة كل سيدة. تنوّعت تصاميم القمصان البيضاء التي قدّمتها دور الأزياء العالمية لهذا الموسم، منها ما جاء بأسلوب كلاسيكي يناسب مشاويرك الرسمية، ومنها ما اغتنى ببعض اللمسات العصرية والمبتكرة التي جعلت منه زياً مميّزاً لـ إطلالاتك النهارية والشابة.

القميص المطبّع

كلوي Chloé

مهما كان نوع الطبعات أو الرسومات التي ستختارينها، فإن القميص الذي تزيّنه هذه اللمسات الفنيّة هو قطعة تزيد من فرادة حضورك وحيويّة إطلالتك. أكثر الطبعات التي نميل إلى اختيارها في فصل الصيف، هي تلك التي تعكس شكل الورود المنعشة، وكذلك ستجدين بعض الرسوم كالطيور والفراشات والنجوم.. وهي بالتأكيد خيار جيد لإطلالة مفعمة بالانتعاش.

قميص الجينز

إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

قميص الجينز هو أحد القطع التي تحتاجين إليها لمشاويرك النهارية التي تتطلّب منك خيارات عملية وسهلة. وقد أبدع المصمّمون بتقديمه في مجموعات ربيع وصيف 2021، بحيث ستجده السيدة بقصّات وأشكال متنوّعة تناسب ذوقها وشخصيتها على اختلافهما. بإمكانك أن تختاري إطلالة كاملة من الجينز، بحيث تختارين القميص والسروال من القماش نفسه، أو بإمكانك أن تنسّقيه مع سروال أو تنورة من قماش مغاير لإطلالة لافتة.

قميص بلون النيود

شيرت shi.RT

باتت درجات النيود الخيار الأمثل لكل سيدّة تبحث عن أسلوب حيادي في إطلالاتها. هي من الدرجات التي يسهل تنسيقها مع غيرها من الألوان، كما أنها تناسب فصل الصيف وحرّه الشديد. اختاري قميصاً بدرجة النيود وتألقي به في إطلالاتك مختلفة.

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