كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 04:37 مساءً - برز اسم النجمة رحمة رياض ليس فقط كمغنية وفنانة موهوبة تمتلك خامة صوتية مميزة بل كمؤثرة من خلال إطلالاتها في برنامج عراق أيدول على شاشة MBC، فلقد برعت النجمة في تنسيق أزيائها وأتقنت اختيار الأزياء التي تليق ببشرتها من دون أن تفقد الأنوثة التي اعتدنا عليها في إطلالاتها التي تنشرها عبر حسابها على انستغرام.

أجمل إطلالات رحمة رياض الأنثوية

ما أبرز الإطلالات الأنثوية التي ظهرت فيها النجمة مؤخراً:

إليك الخليج 365 6 إطلالات استوحت منها النجمة من دون أن تدري أحياناً ولكن من يراقب إطلالاتها يتبين فوراً طغيان الألوان الحارة الى جانب الأسود وتركيزها على خامات رقيقة أنثوية كالكريب والحرير والغيبور والموديلات بقصات غير متجانسة.

رحمة رياض والأنوثة الراقية

رحمة رياض تتألق بالأصفر

رحمة رياض في فستان أصفر

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

تألقت رحمة رياض بفستان من الكريب الحريري الأصفر وهو من تصميم المبدع اللبناني إحسان شمعون وتزينت بمجوهرات ماسية فحاكت إطلالتها حجر السيترين الأصفر ويتميز بانعكاساته الضوئية.

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رحمة رياض تتألق بالأحمر

رحمة رياض ترتدي الأحمر

الصورة من حسابها على انستغرام

استوحت النجمة من الياقوت المتوهج هذا الفستان المصنوع من الكريب ويتميز بقصة غير متجانية فوضعته كمشلح من جهة واحدة ليكشف عن كتفها الآخر الخالي من الأكمام وتميز بقصته الصيقة التي تبرز جمال قوامها.

رحمة رياض ترتدي السروال الكاكي

رحمة رياض ترتدي البليزر الأصفر

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

استوحت رحمة رياض من اللون الخردلي الأصفر هذه الإطلالة الأنثوية فارتدت السروال الكاكي مع البليزر الصفراء العسلية فبدت في قمة الأناقة.

رحمة رياض والدنيم

رحمة رياض ترتدي الدنيم

صورة النجمة من حسابها على انستغرام

استوحت رحمة من الدنيم المائل الى الرمادي هذا الستايل العصري الذي يتمثل في جينز بخصر عالي وبلوزة سوداء بأكمام غير متجانسة عززت من أنوثة هذا اللوك .

رحمة رياض ترتدي الأزياء البراقة

رحمة رياض ترتدي الفستان الزهري النيود

الصورة من حسابها على انستغرام

استوحت رحمة رياض من حجر التوباز المعروف بانعكاساته الزهرية الشفافة فاختارت هذا الفستان البراق المتلألئ بتطريزه الدقيق الراقي وتميز بقصته الطويلة التي أبرزت جمال قامتها وبأكمامه الطويلة التي عززت من رقيه.

رحمة رياض ترتدي الجلد

رحمة رياض في سترة جلدية

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

أحببنا هذا الستايل العصري الذي يتمثل في سترة جلدية مع بلوزة قطنية مطبعة بالرسوم

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