الامارات | بيت متنقل من غرفتين..مهندسة مصرية تعيش على طريقة فيلم «كراكون في الشارع»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيت متنقل من غرفتين..مهندسة مصرية تعيش على طريقة فيلم «كراكون في الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على طريقة فيلم «كراكون في الشارع»، قررت المهندسة المصرية يارا شلبي، وهي أم لطفل"11 عاما"، تصميم وتصنيع «منزل متنقل».

يارا التي مثلت مصر في بطولات رياضية عدة بمجال الراليات، اعتادت الترحال والسفر والتخييم في الصحراء، لذلك كان قرارها في تحقيق حلم راودها منذ سنين في العيش بطريقة مختلفة بعيدا عن البيوت التقليدية.

اشترت يارا الأتوبيس في نوفمبر الماضي، وبدأت رحلتها معه، موضحة: «كنت عاوزة أوفر فيه أنه يكون سكن كامل: حمام ومطبخ وأدوات كهربائية وحجرة لي وحجرة لابني».

صممت يارا الشكل المناسب لها، وذهبت به إلى «الصنايعية» لتشرح الفكرة، التي كانت غريبة بالنسبة لهم، وقالت يارا لصحيفة "المصري اليوم":«كانت تجربة مجهولة بالنسبة لي، وكنت محتاجة نجارين وسباكين وحدادين واشتغلوا في حاجات مثل كرافانات السينما، وفعلًا نفذوا فى الآخر اللى أنا عاوزاه بالظبط».

تشارك «يارا» منذ فترة طويلة خطواتها فى المشروع، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ولكن الذى جد أنها أخيرًا استطاعت الانتهاء منه، وحصلت على رخصة مهنية درجة 3، موضحة: «اتعلمت سواقة عليه، وممكن الرخصة تتدرج لدرجة أولى، وبشكل مبدئي هفضل تحت البيت وفي محيط الحي اللي عايشة فيه، واستأذنت مالك العقار ووافق». تحلم يارا بأن تُعمم فكرتها، كما هي في بلدان عربية وغربية عدة، موضحة: «نفسى الناس تتشجع، حقيقي فكرة جميلة، وموفرة جدًا تحديدًا للشباب، المشروع كلفنى 300 ألف، وده أقل من مقدم شقة دلوقتي في أي مكان»، وأنهت حديثها قائلة: «أحسن حاجة اني لم أتعرض لأي مضايقات سواء على السوشيال ميديا أو في الشارع».

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